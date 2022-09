Gustavo Adolfo Infante y Alfredo Adame se dan con todo en redes sociales: "Tu mamá es una pu..."

Ciudad de México.- Parece ser que este no es el mejor mes para el conductor de Imagen TV, Gustavo Adolfo Infante, quien a poco más de una semana de haber sido blanco de críticas por sus comentarios acerca de su compañera, Joanna Vega-Biestro, el periodista de espectáculos vuelve a estar en el medio del ojo del huracán, después de que se dio un tremendo agarrón con el polémico actor Alfredo Adame, con quien supuestamente tenía una orden de restricción mutua, motivo por el que ninguno de los dos debía ni mencionar el nombre del otro.

Todo ocurrió durante la tarde de este sábado, 17 de septiembre, cuando el exconductor de Hoy llamó "hija de pu..." a Laura Bozzo así como a una mujer identificada como Balbina, motivo por el que el conductor de De Primera Mano intervino y envió un mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter, desde donde criticó a Alfredo Adame por la posición que estaba tomando, así como también lo tachó de ser un "psicópata" y "sin vergüenza".

Créditos: Twitter @GAINFANTE

Sin embargo, el exgalán de telenovelas no dejó pasar esto por alto, ya que se le fue con todo (por decir lo menos) en contra del conductor de El minuto que cambió mi destino, a quien le lanzó varios improperios, pero esto no fue todo, ya que, también arrasó en contra de la madre del presentador, motivo por el que hace algunos meses ambas figuras públicas llegaron hasta los tribunales de la Ciudad de México en el pasado mes de marzo.

Cállate violador drogadicto (...) Y tu mamá además de buja también es pu... o ya se te olvidó, asqueroso enano alcohólico y acomplejado además de jo... de clóset, también no te aceptas porque eres una basura, no eres periodista, no tienes carrera, enano acomplejado", declaró el enemigo de Carlos Trejo