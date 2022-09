No los perdona: Carlos III le hace tremenda humillación pública a Meghan Markle y a Harry

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Luego de que Isabel II perdió la vida el pasado jueves, 8 de septiembre, las miradas del mundo se giraron a ver a el príncipe Harry Windsor y a su esposa, la actriz, Meghan Markle, esto debido a las polémicas declaraciones que la estrella de Suits hizo apenas unos días antes de que la monarca diera su último suspiro en su palacio de Balmoral, en Escocia. Por otro lado, el hijo menor de la Princesa Diana insistió en que, pese a que volverían a Reino Unido como parte de una gira no oficial, evitarían visitar a su abuela. Obviamente, estos planes tuvieron un cambio repentino dadas las circunstancias.

Mucha gente, dentro y fuera del palacio de Buckingham, esperaba que la reunión familiar entre el hermano menor de William con el resto de la familia real fuera, por decirlo menos, incomoda, hecho que, tras poco más de una semana de ritos funerario, quedó confirmado. Por un lado, expertos del lenguaje corporal aseguraron que la caminata de Meghan, Harry y los príncipes de Gales, a fuera del castillo de Windsor resultó poco grata para la actriz y Kate Middleton, ya que ésta última apenas y le dirigió la mirada, lo que provocó que la celebridad de Los Ángeles actuara de manera torpe.

Meghan Markle y Harry a fuera del palacio Windsor

Por otro, se cree que el Rey Carlos ha hecho lo posible para hacerle saber a la pareja que no son bienvenidos y que, únicamente, se les tolera por cortesía, cosa que inició desde el día 0, cuando el nuevo monarca no quiso invitar a Meghan al palacio de Balmoral. También existen fuertes rumores de que el soberano está planeando retirar los título reales que pertenecen por derecho a Lilibeth y a Archie, después de que falleció la reina, aunque esto no ha sido del todo confirmado.

Fotografía de Carlos III, Meghan Markle y Harry Windsor

Por último, el medio estadounidense, Page Six reveló que el exesposo de la Princesa Diana le dio un nuevo golpe a los duques de Sussex tras no invitarlos a la recepción estatal para líderes mundiales y miembros de la realeza extranjera. De acuerdo con algunos informes, los exroyal sí recibieron una invitación para dicho evento; sin embargo, si ellos llegasen a asistir no se les permitiría entrar, ¿la razón? El portavoz del Rey Carlos III envió un boletín de prensa en el que establecía que "solo los miembros de la familia real que trabajan" pueden asistir y ellos dejaron de pertenecer a la casa Windsor en el 2020.

Harry y Meghan en realidad recibieron la invitación y nadie les dio que no fueron invitados", declaró una fuente del palacio

Un segundo informante declaró: "Me dijeron que solo se enteraron de que no fueron invitados leyendo el informe de prensa", lo que significa que el padre del príncipe no se tomó la molestia de aclararle que ellos no formaban parte de los asistentes a dicho evento. Según se sabe, personalidades como Joe Biden; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; el primer ministro canadiense, Justin Trudeau; y el canciller de México, Marcelo Ebrard acudirán a la recepción.

Fuentes: Tribuna