Se volvió mujer: Tras dejar Televisa y salir del clóset, actor traiciona a TV Azteca y llega a 'Hoy'

Ciudad de México.- Un querido actor y conductor aparece en redes del programa Hoy luego de causar polémica la noticia de que había renunciad a su contrato de exclusividad en Televisa luego de más de 20 años en sus filas. Se trata de Adrián Uribe, quien hace apenas unos meses paralizó al espectáculo al dar una entrevista a Ventaneando, programa conducido por Pati Chapoy en TV Azteca, en donde reveló que ya no era exclusivo de San Ángel y hasta se dijo que firmaría contrato con el Ajusco.

Como se recordará, Uribe saltó a la fama hace más de 20 años participando en programas como Humor es... Los Comediantes, La Hora Pico, La Parodia, Programa Hoy, 100 Mexicanos Dijieron y ¿Quién es la máscara?. El comediante ha dado vida a personajes icónicos en la farándula mexicana como 'El Vítor', 'Serapio Treviño' e incluso se le vio 'salir del clóset' con 'Carmelo', además de que también se ha transformado en mujer para varios sketches. Su carisma y talento lo volvieron uno de los favoritos del público.

Adrián ya era un conductor muy emblemático de la televisora de San Ángel , por lo que dejó en shock cuando reveló en exclusiva en el Ajusco que ya no tenía exclusividad. Aunque se dijo que lo habían despedido, él mismo aclaró después que fue él quien optó por renunciar para buscar otras oportunidades de trabajo: "Llevaba 20 años siendo exclusivo de Televisa, a la cual le tengo profundo agradecimiento; me hablaron para renegociar, y me dijeron 'vamos a firmar' y yo fui el que tomé la decisión, yo dije no", confesó hace unos meses.

Luego de que hace unos años estuviera al borde de la muerte por una peritonitis que lo llevó a ser hospitalizado y de que se reportara que había sido visto en las instalaciones de TV Azteca para negociar la conducción de un reality show, esto no se concretó. El próximo 10 de octubre, Adrián estrenará un proyecto con Televisa y Univisión llamado De noche pero sin sueño, el cual se transmitirá por Las Estrellas después del noticiero de Denise Maerker. El late night tendrá grandes invitados.

Tras confirmarse su regreso, ahora Adrián aparece en redes del programa Hoy pues el portal Las Estrellas recopiló a algunos famosos que disfrutan plenamente de su paternidad. En la lista figuró el conductor, quien tuvo a su hija Emily con su esposa Thuany Martins, y quien seguido enternece las redes con sus videos. Además de Uribe, Daniel Elbittar e Imanol formaron parte de la recopilación de papás que presumen a sus pequeños.

