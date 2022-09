Tras salir de 'La Casa de los Famosos', Niurka y Juan Vidal se encuentran con afamado cantante

Comparta este artículo

Lima, Perú.- Algo que muy pocas personas pueden llegar a negar, es que esta segunda edición de La Casa de los Famosos dio mucho más de qué hablar que la anterior y es que, la sección de las estrellas que participaron en esta nueva presentación del reality show de Telemundo fue mucho más polémica que la anterior, tan sólo hay que mencionar los nombres de Niurka Marcos, Juan Vidal y Laura Bozzo para que gran parte de la audiencia se dé una idea de lo candente que estaría el programa de telerrealidad.

Si bien, la denominada 'Mujer Escándalo' no llegó a la final del concurso, sí que resultó ganadora del mismo, ya que, habría redescubierto el amor en dicha competencia con el actor dominicano, Juan Vidal, y aunque hubo muchas personas que pusieron en tela de juicio su romance, lo cierto es que después de que ambos salieron de la competencia continuaron con su idilio, al grado en el que el histrión va a visitar a Niurka a Yucatán y viceversa.

Cabe señalar que el pasado jueves, 15 de septiembre, Niurka y Juan salieron de viaje a Perú donde, al parecer, habrían disfrutado de las fiestas patrias; sin embargo, no se encontraban solos en Lima, ya que, tuvieron un inesperado encuentro con una gran figura del rock and roll mexicano y se trata de nada más y nada menos que de Alex Lora, del Tri, así como con su esposa, Chela Lora, con quienes no pudieron resistirse a tomarse una fotografía. Por su parte, parece ser que la vedette disfrutó bastante de su encuentro, porque es quien más sonríe en la imagen.

Alex Lora y Niurka se encuentran en Perú

Por su parte, los miles de seguidores de Niurka disfrutaron de ver al cuarteto en una imagen, incluso los fans de Perú afirmaron ponerse tristes, luego de enterarse que las celebridades se encontraban allá, dado a que no podrían verlos como les gustaría, por otro lado hubo quienes se emocionaron de ver que la relación entre la cubana y el dominicano se encontraba viento en popa aún tras varias semanas de su salida del reality show.

Fuentes: Tribuna, Instagram @niurka.oficial