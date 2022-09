Adiós 'Hoy': Tras salir del clóset y fracaso en TV Azteca, exactriz de Televisa vuelve a 'VLA'

Ciudad de México.- Una polémica actriz, quien salió del aire luego de fracasar en TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que este domingo 18 de septiembre reapareció en el programa Venga la Alegría: Fin de semana con una fuerte confesión. Se trata de la controversial Bella de la Vega, quien formó parte de las filas de Televisa antes de que su esposo José Ángel García falleciera a principios del pasado 2021.

La también modelo y conductora grabó varios episodios de La Rosa de Guadalupe, donde su marido era productor, pero luego de enviudar salió de esa televisora y llegó al Ajusco. En esta nueva empresa debutó como concursante de Survivor México, donde dio mucho de qué hablar por su forma de competir y es que dijo que estaba profundamente deprimida por la partida del hombre de su vida. Meses más tarde la mexicana se integró al reality matutino ¡Quiero Cantar!.

Bella, quien ahora se dedica a vender contenido en una plataforma digital y hasta hizo un video con otra mujer, llegó al programa VLA, rival del matutino Hoy, para reaccionar al desaire que le hizo su exhijastro Gael García Bernal. Resulta que en su llegada a México, reporteros cuestionaron al reconocido actor sobre la última esposa de su fallecido padre y de inmediato se negó a decir una sola palabra sobre Bella.

A mí me duele y más me duele pensar que si mi esposo estuviera vivo le daría mucha tristeza, es muy triste, yo también me pongo triste ¿por qué esa reacción? ¿Por qué esa forma de discriminar?", dijo De la Vega primero.

Como se recordará, existe el rumor de que presuntamente ninguno de los hijos de José Ángel estuvieron de acuerdo en su boda con la vedette mexicana, ocurrida en 2018. Bella señaló que pese a quien le pese, ella fue la última esposa del productor y por ello cree que merece respeto por parte de sus hijos: "Hasta cierto punto, he pensado en violencia de género, porque yo soy la mujer que amó a su padre los últimos años de su vida, los instantes de la vida de José Ángel fue junto a mí".

De la Vega le dio con todo a Gael García ante las cámaras de la empresa del Ajusco y le echó en cara que ella fue la única persona que acompañó a su esposo en su lecho de muerte, pues dijo que el exitoso actor se negó a estar presente durante la agonía del productor: "Incluso en los 10 días que José Ángel estuvo agonizando, su hijo no estuvo por ningún lado, no estuvo; se enojó cuando le marqué", sostuvo la controversial actriz.

Mi esposo le llamaba a Gael y no respondía simple y sencillamente no estuvo, de eso es lo que no quiere hablar de esas cosas, no de Bella de la Vega".