Afamada cantante se ahoga en llanto tras interrumpir un concierto abruptamente; esta es la razón

Miami, Estados Unidos.- Normalmente, cuando las personas acuden a un concierto, esperan poder estar cerca de sus estrellas preferidas y llevarse una grata experiencia; sin embargo, ¿qué pasa cuando el evento se ve interrumpido por una causa de fuerza mayor y el artista en cuestión termina ahogado en llanto? Bueno, pues esto es lo que le tocó vivir a una gigante de la música pop, quien recién este domingo, 18 de septiembre, apareció en redes sociales para explicar el por qué tuvo que frenar el show.

Lady Gaga es una cantante que ha arrasado en el mundo de la música desde hace varios años y es que, prácticamente cada canción que lanza se termina transformando en todo un éxito. Desde que estrenó su filme, Ha nacido una estrella, sorprendió a sus fans con su faceta de actriz, pero Stefani Joanne Angelica Germanotta (su nombre real) también es productora, compositora, bailarina y diseñadora de moda, hecho que le ha dado un gran renombre en la industria de la farándula.

Fotografía de Lady Gaga

Por tanto, puede resultar un tanto shockeante para sus millones de fans, que haya interrumpido su presentación en Miami, Estados Unidos, el pasado sábado, 17 de septiembre, motivo por el que se le vio evidentemente afectada e incluso derramó algunas lágrimas en un video que publicó en su cuenta oficial de Instagram. En el clip de 2:25 minutos, la cantante de 'Bad Romance' explicó que tuvo que detener su concierto debido a las fuertes lluvias que azotaron el recinto.

Realmente tratamos de terminar el espectáculo esa noche en Miami, pero no pudimos, porque incluso cuando las lluvias pararon hubo un rayo que cayó directamente en el suelo, muy cerca de nosotros. Sé que durante mucho tiempo siempre quise ser la per... mala e incondicional, pero lo que realmente quiero es también ser responsable y amorosa, y no sé qué haría si algo me pasara a mí, a la audiencia o cualquier miembro de mi propio equipo y a la compañía de bailarines", mencionó la afligida cantante

Fotografía de Lady Gaga

La cantante de 'Always remember us this way' y 'Telephone' continuó su mensaje declarando que, de verdad, lamentaba mucho no terminar el espectáculo, tal y como se tenía planeado; sin embargo, resaltó que no se arrepentía dado a que aquella había sido la decisión más acertada para la salud de todos los presentes. Parece ser que, Lady Gaga, era consciente de que algunos miembros de su fandom esperaban que interpretara el tema 'Rain on Me' mientras llovía, hecho que también aclaró: "Cantar 'Rain on Me' en la lluvia habría sido espectacular, pero no pudo ser". El show del sábado sucedió en Hard Rock Stadium en Miami y fue el último de su gira de verano titulada 'Chromatica Ball', en la que recorrió un total de 18 ciudades.

