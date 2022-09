Corona británica hace este evidente desaire al Príncipe Harry pese a petición del Rey Carlos III

Comparta este artículo

Londres, Reino Unido.- Continuando con los eventos en torno al funeral de la Reina Isabel II, quien perdió la vida a la edad de 96 años el pasado 8 de septiembre, el Principie Harry viajó desde California hasta Reino Unido en compañía de su esposa, la actriz Meghan Markle y quien al igual que el hijo menor del ahora Rey Carlos III, presentó su renuncia a la familia real tras presuntamente sufrir actos de racismo, evento por el que concedieron una entrevista a la presentadora Opra Winfrey y la cual les ha causado varios desaires a ambos.

Luego de varios desaires, el padre del royal le concedió el honor a Harry de portal una vez más el uniforme militar que usó previo a su renuncia, lo cual cumplía a la vez con una petición de la monarca quien conocía el protocolo a realizarse en caso de morir; sin embargo, esto no fue del todo agradable para el esposo de la protagonista de la serie Suits pues un pequeño detalle lo mostró desconsolado mientras los ocho nietos de la Reina realizaban una guardia de honor de 15 minutos delante de su féretro.

De acuerdo con la información proporcionada por medios ingleses, Harry de 38 años de edad no solo se mostró afectado por la muerte de su abuela, sino porque a diferencia de su hermano mayor, el Príncipe William, su uniforme militar no contaba con las iniciales de la Reina, es decir, ya no lucía EIIR lo cual demostraba que éste ya no estaba al servicio de la fallecida monarca, evento que lo desairaba todavía más.

El Príncipe Harry lució un uniforme militar diferente al del resto de la familia. Foto: AP

Cabe destacar que el Príncipe Andrés, hijo de la Reina Isabel II y quien a decir de la monarca era su favorito en comparación con sus otros tres hijos, sí lució las iniciales EIIR aunque en el pasado le fueron retirados los títulos militares que poseía debido a que fue acusado por abuso y acoso sexual, evento que estuvo a punto de llevarlo a juicio; sin embargo esto se evitó pues llegó a un acuerdo con la parte acusadora. Pese a todo ello, su tío sí seguía estando al servicio de la Reina y él no, lo que expertos tradujeron en algo que aumentó la tristeza del hijo de Lady Diana.

El Príncipe Harry fue uno de los militares que participó de manera activa en la guerra en Afganistán, motivo por el que una vez que retornó a Reino Unido tenía permitido seguir usando su uniforme, incluso aún cuando contrajo nupcias con Meghan Markle; sin embargo, al presentar su renuncia el beneficio el fue retirado y éste retornó solo por petición de su padre para este evento de trascendencia internacional.

