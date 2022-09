Divorciada y en la cárcel: Tras 14 años retirada y kilos de más, protagonista reaparece en Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz, quien dejó de actuar hace 14 años al retirarse para dedicarse a su familia, reaparece en Televisa y causa furor. Se trata de la protagonista de melodramas Yadhira Carrillo, quien abandonó los foros de grabación luego de su último proyecto en 2008, Palabra de Mujer. La actriz, quien fue una de las consentidas del fallecido productor Ernesto Alonso, se casó por segunda vez con el abogado Juan Collado lejos de su divorcio, sin embargo, está en la cárcel desde 2019.

Como se recordará, la estrella originaria de Aguascalientes empezó su carrera artística en la televisora de San Ángel en los años 90 con papeles secundarios, sin embargo, tuvo su primer protagónico en 2002 (interpretando también a la villana) en La Otra con el argentino Juan Soler. La actriz también participó en otros melodramas como Amarte es mi pecado, Barrera de Amor, Rubí, Amor sin maquillaje y Palabra de Mujer, retirándose en el 2008 después de terminar grabaciones.

Juan Soler y Yadhira Carrillo en 'La Otra' (2002)

Después de retirarse de la actuación, Yadhira solo ha reaparecido ante la prensa en pocos eventos y en la mayoría de ocasiones (aunque ya no recientemente por el caso) desde la cárcel. La actriz no tiene problemas con la justicia, sino que su esposo Juan Collado lleva encarcelado desde 2019 luego de que fuera detenido por los presuntos delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada. Cabe mencionar que Collado es padre y expareja de los hijos de la famosa actriz Lety Calderón.

Carrillo no la ha pasado nada bien desde entonces. En una de sus visitas al reclusorio, informó a reporteros que no ha estado muy bien de salud, ni física ni anímicamente: "No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja (...) Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado... muy difícil". También ha señalado que padeció depresión y una dura enfermedad llamada hipoacusia súbita, la cual le impedía escuchar debido al "estrés y la angustia".

Yadhira Carrillo no la pasa bien tras arresto de su esposo

La actriz también ha recibido críticas o comentarios hirientes por su cambio físico, pues hay quienes señalan que subió algunos kilos y hasta que luciría "irreconocible" a hace algunos años. Cuando se le ha cuestionado sobre su regreso a las telenovelas, la actriz ha respondido que lamentablemente, no puede volver al trabajo ya que quiere estar al pendiente de su esposo en ese proceso legal, afirmando que no piensa dejarlo solo pues las grabaciones de un melodrama son muy complicadas.

No obstante, aunque ahora se volvió empresaria pues lanzó su propia tienda de ropa para niños, la actriz aparece en Televisa; aunque no en sus pantallas, sino en la cuenta oficial de Instagram del canal TlNovelas, el cual ha retransmitido varios de sus melodramas. En una fotografía inédita de Yadhira, preguntaron a usuarios: "¿Cuál fue la primera #Tlnovela que viste de Yadhira Carrillo?", a lo que ellos enloquecieron, afirmando en su mayoría que disfrutaron mucho La Otra y Barrera de Amor.

Instagram @tlnovelas_tv

