'MasterChef Celebrity': Karla Gascón lanza advertencia tras la polémica del "molcajete"

Ciudad de México.- No cabe duda de que, conforme avanzan las semanas, la cosa se pone cada vez más intensa en MasterChef Celebrity, mientras tanto, la afamada actriz de Rebelde (2022) se posicionó rápidamente como la "villana de la temporada", hecho que en diversos medios ya han resaltado, ya que, parece ser que nada termina por agradarle del todo, cosa de la que el propio tiktoker, Pablo Chagra, ya hizo referencia en uno de sus tantos videos dedicados al reality show de cocina.

Recientemente, la celebridad de Pasión y Nosotros los nobles dio de qué hablar, tan sólo por aparecer en los breves segundos que duro el adelanto del programa de telerrealidad y es que, parece ser que los participantes tendrán que preparar una salsa en un molcajete, pero la española le cambió el nombre al referirse a él como un "cacharro", acción que fue tomada a mal por Macky, quien fue captada en el confesionario declarando lo siguiente: "¡¿Cómo que cacharro, si es nuestra tradición milenaria?!".

Parece ser que la actriz, quien ya ha demostrado ser poco tolerante ante las críticas en redes sociales, se adelantó a la posible ola de comentarios que se le avecinaría después de la transmisión de esta noche, por lo que dio una catedra completa con respecto al origen del molcajete o "mortero", como también se refirió a él, para posteriormente hacer referencia a la religión, jactándose de que "en 50 años" nunca se ha arrodillado frente a un objeto católico.

Un molcajete es un mortero, utilizado desde tiempos inmemoriales, por toda la humanidad, para machacar cosas. Más concretamente, los primeros vestigios datan del neolítico, hace unos 11.000 años a.C. Me da igual si se inventó en África o en la India , ni es un objeto sagrado ni nada por el estilo, pertenece a la rama de los trastes o cacharros de cocina , al igual que una olla o sartén , a las que yo no les pido que se arrodillen ante ellas, por mucho que las diseñase mi tatarabuelo.

Publicación de Karla Sofía Gascón

Créditos: Instagram @karsiagascon

Si pretenden que le rinda pleitesía a un cuenco van listos, en 50 años, la iglesia católica no ha podido conseguir que me arrodille ante ninguno de sus objetos. Ustedes crean lo que gusten, yo también, pero no le voy a rezar a ningún cacharro de cocina fabricado en Taiwán