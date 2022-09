¿Pleito en la corona? La tregua de los Príncipes Harry y William sería temporal: "No durará mucho"

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Exactamente hace 1 semana los Príncipes Harry y William sorprendieron gratamente al pueblo británico cuando salieron a caminar por las afueras del Palacio de Windsor para mirar las ofrendas que la gente le llevó a la difunta Reina Isabel II. En aquel momento, los hijos de la Princesa Diana y sus respectivas esposas fueron elogiados porque hicieron a un lado las rencillas que sostuvieron casi 3 años, pero ¿cuánto durará esto?

De acuerdo con algunos informes, los hijos de Carlos III se han encontrado en más de una ocasión después de aquel momento con los pobladores de Windsor y siempre se mantuvieron cordiales el uno con el otro, aunque las charlas que han llegado a mantener son breves y educadas, algo que podría resultar poco natural para dos personas que comparten lazos de sangre y crecieron juntas; sin embargo, también se sabe que ambos tienen personalidades contrarias y que, incluso, la relación entre sus esposas, Kate Middleton y Meghan Markle, no es la mejor del mundo.

Según datos de un informante de Londres, para Sunday Times, la relación entre el ahora Príncipe de Gales y el Duque de Sussex podría ser, por decirlo menos, pasajera, cosa que podría ser cierta, ya que, antes del fallecimiento de la Reina Elizabeth, Harry Windsor construyó una vida fuera de la corona británica con su esposa, la actriz de Suits, en Estados Unidos, hecho que fue señalado por el propio Carlos en su primer discurso como Rey de Inglaterra.

No creo que vaya mucho más allá de eso (una tregua pasajera). Ha habido algunos momentos incómodos esta semana. Definitivamente no tengo la sensación de un acercamiento significativo más profundo o la sensación de que esto es todo: las cosas se arreglarán", declaró la fuente para el medio británico

Cabe mencionar que, anteriormente, otro informante declaró que Meghan Markle no fue invitada al castillo de Balmoral en Escocia, sitio en donde falleció Isabel, precisamente porque no sería bien recibida por los royal en el lugar y es que, tan solo una semana antes de que falleciera la monarca, la celebridad de Los Ángeles dio una explosiva entrevista para The Cut, donde hizo fuertes declaraciones que habrían sido tomadas como una especie de advertencia al Palacio de Buckingham.

Nunca he tenido que firmar nada que me restrinja de hablar y tengo mucho que decir; lo seguiré haciendo hasta que ya no tenga más de que hablar", señaló Markle

