¿Se acabó el amor? Revelan truene de Bárbara de Regil y su esposo; esto dice la actriz de Televisa

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz Bárbara de Regil, quien está a punto de estrenar su primera telenovela en Televisa, logró apoderarse de la atención en las redes sociales debido a que se comenzó a especular que se podría estar separando de su esposo Fernando Schoenwald. La reconocida chica fitness mandó un contundente mensaje para calmar todos los rumores de este supuesto truene.

La exestrella de TV Azteca y el abogado mexicano llevan 9 años juntos, sin embargo, ya se han enfrentado a varios escándalos y crisis como la que vivieron hace tiempo cuando la revista TVNotas filtró un audio en donde Fer le reclama a su entonces novia haberle sido infiel y hasta la corre de su casa: "En este instante te dejé de amar y dejé de sentir cualquier cosa por ti. Desde ayer... voy a ver tus fotitos con tus amantes", reclamó el empresario en aquella ocasión y hasta la llamó "naquita".

De Regil señaló que esa grabación fue sacada de contexto y que todo era un malentendido pues se trató de una broma y en el 2015 finalmente dejaron claro que seguían juntos pues se casaron. No obstante, este fin de semana los fieles admiradores de la actriz señalaron que nuevamente se estaba especulando una ruptura entre ella y su esposo y le enviaron el siguiente mensaje: "¿Te peleaste con tu esposo? Porque no te acompaño en tu viaje, los chismes dicen que pelean mucho y su familia no te tolera, ojalá solo sean chismes".

La protagonista de series como Rosario Tijeras y Parientes a la fuerza respondió de forma contundente a esta especulación y aseguró que seguía al lado de Schoenwald. Bárbara destacó que su esposo sí la estaba acompañando en su viaje a Ecuador donde impartió varias clases de rutinas fitness y destacó que además de ser su compañero de vida, él también se encargaba de promover esta parte de su carrera:

Les voy a decir en donde esta Fer en este momento y mi situación con él y su familia. Bueno Fer sí está conmigo, él es el productor de las clases. En este momento está dormido en mis piernas", dijo la actriz mediante sus historias de Instagram.

La madre de la influencer Mar Alexa de Regil le pidió a sus millones de seguidores que dejen de confiar en información que ella no comparte y les recordó que si no publica una foto con él no significa que ya no estén juntos: "Si no lo ven en mis historias no significa que esté mal con él. Es que no lo subo todo el tiempo". Para finalizar este tema, Bárbara compartió varias imágenes donde posa de lo más feliz y enamorada con Fernando.

