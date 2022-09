¿Sin piedad? Tras asumir el trono de Reino Unido, Carlos III planea darle duro golpe a Harry

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- De acuerdo con algunas fuentes del Palacio de Buckingham, justo después de que el Príncipe Carlos asumió el papel del Rey de Reino Unido se ha mostrado poco tolerante y comenzó a hacer diversos cambios, esto a pesar de estar de luto por el fallecimiento de progenitora. Según datos de Page Six, ni bien comenzó el duelo por Isabel II se encargó de despedir a alrededor de 100 empleados de la corona, pero parece ser que eso no será lo único.

Recién este domingo, 18 de septiembre, el medio Daily Telegraph reveló que el exesposo de la Princesa Diana está planeando hacer cambios en las leyes de la corona, uno de ellos tiene que ver precisamente con su hijo menor, Harry Windsor, esposo de Meghan Markle. Según se sabe está pensando en modificar la Ley de Regencia de 1937, la cual está encargada de solicitar que el cónyuge del monarca en turno, así como cuatro miembros de la familia real que sustituyan al soberano en eventos públicos.

Carlos III evitaría que Harry sea su sustituto

Estos roles fueron ocupados cuando vivía la Reina Elizabeth, tiempo en el que su esposo, Felipe de Edimburgo, los Príncipes: Carlos, Harry y Andrés llegaron a sustituir a la soberana. En el caso del nuevo monarca, quienes se encargarían de cubrirlo serían los duques de York y de Sussex, así como la Princesa Beatrice, quienes están considerando que deben ser relevados de sus cargos oficiales, ¿la razón? Ninguno de ellos pertenece ya a la familia real, por lo que sería incongruente que continúen como sustitutos.

La medida haría que el duque de York, el duque de Sussex y la princesa Beatrice fueran relevados de sus deberes como suplentes oficiales del soberano, en caso de que esté indispuesto

Si bien, la ley aún no ha sido alterada, se espera que Carlos III se encargue de hacer dichas modificaciones después de que pase su luto por el fallecimiento de Isabel II, pero esta no sería la única cosa que el exmarido de Lady Di quiere cambiar, ya que, se rumorea que también estaría pensando en evitar que sus nietos, Archie y Lilibeth sean considerados príncipe y princesa debido a que viven en Estados Unidos y no en Reino Unido, aunque esto último aún no ha sido confirmado.

