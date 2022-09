Subió 20 kilos: Tras acabar en silla de ruedas, galán vuelve a Televisa sin exclusividad y divorciado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso protagonista de telenovelas, quien hace unos años enfrentó problemas de salud que lo hicieron subir 20 kilos y hasta acabar en silla de ruedas, reapareció hace algunas horas en Televisa y dejó en shock a los televidentes. Se trata del controversial actor Jorge Salinas, quien llegó hasta las redes del Canal de Las Estrellas porque dio una importante noticia sobre sus hijos menores.

El mexicano se dio a conocer en la empresa de San Ángel por haber participado como galán en entrañables melodramas como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo, La que no podía amar y Pasión y poder, por mencionar algunas. Sin embargo, en su última novela SOS Me estoy enamorando solo fue contratado como actor de reparto y dio vida a un hombre ciego.

Hace unos años el intérprete de 54 años se enfrentó a varios problemas de salud que lo hicieron acabar en silla de ruedas y usando bastón pues no podía caminar bien debido a fuertes dolores en la espalda y es que se sabe que el esposo de la actriz Elizabeth Álvarez requiere de una cirugía en la columna para poder aliviar sus molestias. Además años atrás también subió 20 kilos y fue captado irreconocible.

Sin embargo, se espera que este 2022 el reconocido actor vuelve a Televisa por la puerta grande pues ya fue confirmado como protagonista del melodrama Perdona nuestros pecados al lado de Érika Buenfil y bajo la producción de la gran Lucero Suárez. Hace algunas horas Salinas reapareció en la cuenta de Twitter del Canal de Las Estrellas debido a que recientemente hizo inesperadas declaraciones sobre Máxima y León, sus hijos menores.

En un encuentro con diversos medios de comunicación Jorge, quien hace años se quedó sin contrato de exclusividad, destapó que sus mellizos le han llegado a reclamar que pasan mucho tiempo sin convivir con él debido a sus largas jornadas de trabajo: "El precio de la fama es no estar con mi familia, el tener que estar aquí (trabajando) 12 horas está cañón... es trabajo forzado, necesito dormir y mis hijos me dicen 'papi no te vemos' y yo 'pues sí, ni modo'", relató el histrión.

De un tiempo para acá Salinas ha sido más abierto al hablar de temas familiares y es que en una reciente entrevista declaró por primera vez que sí reconocía a sus seis hijos incluida a Valentina Noli, quien nació fruto de su aventura con Andrea Noli: "Todos son mis hijos, soy el único padre, todos los niños tienen diferentes madres, pero yo soy el único padre de seis hijos y no lo voy a compartir con ustedes, les estoy diciendo, soy el único padre de seis hijos, estoy siempre pendiente", declaró.

