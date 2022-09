Tras años de enemistad, Gustavo Adolfo Infante y Sergio Mayer buscan limar sus asperezas

Ciudad de México.- La enemistad que existe entre Sergio Mayer y Gustavo Adolfo Infante es vieja, así que el actor y político no perdió la oportunidad de opinar en contra del comunicador luego de que este protagonizara un tenso momento en el programa Sale el sol, donde discutió con sus compañeras Joanna Vega-Biestro y Ana María Alvarado, a quienes acusó de intentar desacreditarlo e incluso amenazó con salir del show.

Mayer, que en repetidas ocasiones se ha expresado mal del periodista de espectáculos, se sumó a las críticas en su contra y opinó que debería salir del aire, pues es "misógino y vulgar": "Sumamos nuestras voces para no permitir este tipo de groserías de Gustavo Adolfo en Imagen TV. Misógino y vulgar en horario familiar. ¿Todo por pensar diferente? No es la manera, con esa prepotencia ensucia una empresa entera, a un gremio entero.

Incluso han existido problemas legales entre los famosos, y a pesar de esto, todo apunta a que podría haber una reconciliación entre los dos, pues recientemente el periodista habló con el ex Garibaldi para "tomar un café" y limar las asperezas que han cargado durante tantos años. Así se vio durante una entrevista vía telefónica que Jorge 'El Burro' Van Rankin le realizó en su canal de YouTube a Mayer en presencia de Gustavo Adolfo.

Mayer aseguró que, por su parte, no tiene problemas con Infante, pero que el periodista es quién siempre despotrica en su contra, dejando en claro que la única forma en la que habría un arreglo entre los dos sería que el conductor se retracte de todo lo que ha dicho sobre él. Tras escuchar esto, el presentador de Sale el Sol expresó que solo se retractaría si el político le demuestra, sin cámaras de por medio, que todo lo que ha dicho es una mentira.

Si tú quieres, un día nos sentamos a tomar un café, un helado, pero echarme para atrás de lo que he dicho no puede ser. Si quieres, si tú me lo demuestras sentado, no al aire, con gusto lo hago", mencionó Infante.