Tras insultar a Belinda frente a Christian Nodal, sujeto rompe el silencio: "Estoy arrepentido"

Toluquilla, Jalisco.- Hace algunos días, Belinda y Christian Nodal volvieron a dar de qué hablar, después de que el intérprete de 'Botella, tras botella' y 'Adiós amor' fuera captado disfrutando de una borrachera junto a varios hombres en lo que se presume, era una cantina de Jalisco. De acuerdo con las imágenes, los sujetos se encontraban entonando una canción de Vicente Fernández, cuando el hombre de Toluquilla le arrebató el micrófono al ahora novio de Cazzu y gritó: "Ching... a tu madre, Belinda".

Como muchos sabrán, este hecho le valió una lluvia de críticas al intérprete, debido a que, en lugar de defender a su quien llegó a ser su prometida, explotó en risas junto a los demás. El clip, que al parecer fue captado por el hombre, se volvió viral en cuestión de horas, mientras tanto, el descontento hacía el cantante de 23 años, no dejó de crecer. Por su parte, la actriz de Bienvenidos al Edén y Camaleones reaccionó en un video por redes sociales en Trending News By Monick, donde le agradeció a quienes la defendieron.

Fotografía de Christian Nodal y Belinda

Por su parte, el hombre identificado como Jaime García, declaró en otro clip, a través de su cuenta de Facebook que, después de los hechos, mucha gente se le acerca a pedirle que ofenda a alguien vía telefónica, tal y como ocurrió con el polémico exconductor de Hoy, Alfredo Adame, a quien la gente suele pedirle que les miente la madre o que grabe algún audio donde ofenda alguno de sus conocidos.

Después de lo que ha pasado y lo que pasó, como me saluda la gente en la calle. Me dicen: 'Charro, ya eres famoso' y yo les digo: 'No, no. Yo ya era famoso' y lo que pasa es que cometí un error. Me siento muy arrepentido de haberle faltado el respeto a Belinda en la manera en que lo hice, me dejé llevar. Te pido perdón Belinda, no tengo el gusto de conocerte. También a las mujeres que se sintieron ofendidas por esto, sé que es algo que no se debe hacer, lo hice y estoy arrepentido", declaró el hombre