Tras retiro de las novelas y renunciar a Televisa, actriz traiciona a 'Hoy' y reaparece en 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosísima actriz, quien lleva al menos 12 años retirada de las telenovelas y hace unos días apareció en el programa Hoy, sorprendió a sus miles de seguidores y fans porque este domingo 18 de septiembre se unió al matutino de la competencia Venga la Alegría: Fin de semana luego de haber renunciado a Televisa. Se trata de la también cantante Dulce, quien durante los últimos días no ha dejado de estar en la polémica.

La semana pasada la originaria del estado de Tamaulipas dejó sin palabras a los televidentes del Canal de Las Estrellas debido a que tomó la decisión de renunciar al concurso El Retador debido a que se cansó de los presuntos desprecios de Lupillo Rivera, según sus propias palabras. La diva mexicana aseguró que el llamado 'Toro del Corrido' le daba preferencia a otras participantes solo porque le parecían atractivas y no porque tuvieran talento

Dulce renunció a 'El Retador'

Incluso Dulce, quien ha aparecido en telenovelas como Más allá del puente, Soñadoras, Las vías del amor y Muchachitas como tú, dio una entrevista al programa Hoy donde se le fue con todo a Lupillo y hasta le dijo que él no sirve para ser juez del mencionado reality pues nunca ha sabido cantar: "No me gusta que me vean la cara de tonta, el señor dijo que era una vergüenza lo que estaba diciendo pero no, vergüenza lo que dicen de él", declaró.

Dulce en 'Hoy'

Sin embargo, a solo una semana de haber renunciado a su participación en El Retador, este domingo 18 de septiembre la intérprete dio un duro golpe a la empresa de San Ángel debido a que volvió a aparecer en la competencia TV Azteca. La guapísima tamaulipeca ofreció una nueva entrevista a reporteros de VLA mediante una videollamada en la que platicó acerca de distintas situaciones porqué razón no aceptó estar en el nuevo reality donde participan artistas como Lucía Méndez.

En primer lugar Dulce, quien hizo su última telenovela con la empresa del Ajusco y se trató de Quiéreme en el 2010, dijo que no le interesó mucho este proyecto y por ello no entró: "No hubo mucho ánimo de mi parte, tampoco hubo mucha insistencia de la otra parte. No llegamos a conclusiones entonces creo que ellos encontraron mejores opciones", relató. Asimismo, dijo que espera que pronto se solucione su pleito legal con Jaime Sánchez Rosaldo, padre de Alessandra Rosaldo.

La demanda está detenida pero no está extinta. No hay una firma que nos obligue a nada, entonces hasta que no se dé esa situación, la demanda se podrá retirar".

Asimismo, la intérprete declaró ante las cámaras del programa VLA: Fin de semana que sigue sin creer que el esposo de Yrma Lydia sea el feminicida de su colega, con quien trabajó en GranDiosas. Dulce manifestó que en sus encuentros con Jesús 'N' jamás notó algo raro, no obstante, espera que se haga justicia en este caso: "Nunca podría haber sospechado lo que pasó, ni siquiera imaginar que pasara una cosa como la que sucedió".

Fuente: Tribuna e Instagram @vengalaalegriatva