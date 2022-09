VIDEO: Eugenio Derbez reaparece y da todos los detalles sobre su accidente; "tuve 10 fracturas"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Hace tan solo unas semanas se informó que el actor y comediante Eugenio Derbez se encontraba hospitalizado en Los Ángeles a causa de un fuerte accidente que no solo lo llevó a someterse a una delicada cirugía, sino que lo alejó del mundo de las redes sociales, plataformas que suele utilizar con frecuencia.

Debido a que la lesión que sufrió fue en el hombro y que se encontraba fuertemente medicado para evitar el dolor, el mexicano tuvo que ausentarse de todas sus cuentas. Sin embargo, esta tarde de domingo decidió hacer una aparición desde la cama para hablar por primera vez de su estado de salud actual y dar algunos detalles de lo ocurrido.

A través de un extenso video publicado en cuenta oficial de Instagram, el protagonista de la cinta No se aceptan devoluciones reapareció públicamente, para contar los pormenores de lo que sucedió con su hombro y agradecer a sus fans por las muestras de cariño que ha recibido en estos momentos tan complicados en su vida personal.

Eugenio inició su comunicado revelando que las últimas 2 semanas ha estado sedado debido al intenso dolor que aún siente, lo que ha evitado que pueda responder cualquier mensaje o tomar las llamadas de los medios que se han acercado a su familia para preguntar por él.

Con la molestia reflejada en el rostro, Derbez explicó que, aunque mucha gente se pregunta qué fue lo que pasó, él se ha centrado en descubrir el 'para qué' de lo sucedido y asegura que fue la manera en la que la vida tuvo para pedirle que parara al ajetreado estilo de vida que llevaba: "Aunque estaba feliz por tanto trabajo, me sentía un poquito ahogado, me sentía como en una cárcel, de repente sin poder tener vida. De alguna manera fue el universo o mi alma para parar".

Ante las especulaciones, el actor confirmó las primeras versiones que salieron a la luz sobre que se había accidentado mientras jugaba videojuegos, todo resultó ser cierto, pero al parecer las cosas fueron mucho más graves, ya que terminó cayendo por unas escaleras, lo que ocasionó las fracturas:

Faltando un día para regresar a mi casa, en un pueblito de Georgia, mi hijo me dijo: 'oye papá vamos a jugar realidad virtual', en fin, me convenció, me lo puse (el visor) y tuve este accidente. (En el juego) Yo estaba como en un edificio de 100 pisos y tenía que estar parado en una tablita, entonces me tropiezo y me caigo. Para mi cerebro no coincidía lo que estaba viendo con lo que estaba pasando, entonces no reaccioné como debía y me caí por unos escalones", expresó.

La exestrella de Televisa también explicó lo grave de sus lesiones, ya que estuvo a muy poco de sufrir una fractura expuesta: "Pega primero mi codo y al caer con todo mi peso, el codo empuja al hueso del húmero hacia arriba y se me sale hasta por acá (hace una seña por arriba del hombro). No me rompió la piel, pero en su camino rompió todo lo que había".

El famoso sufrió cinco fracturas grandes y como 10 pequeñas

Aunque la mayoría de los hechos los tiene borrosos, el humorista recuerda que supo de inmediato que se trataba de una lesión muy sería por lo que le pidió a Vadhir Derbez que lo llevara de urgencia al hospital, pues el dolor era tan intenso que temía que en cualquier momento pudiera perder el conocimiento: "El dolor era tan intenso que yo sabía que me iba a desmayar. Los gritos que iba pegando eran tan fuertes que solo quería llegar al coche, porque sabía que llegando al coche me iba a desmayar y dicho y hecho, llegué al coche y no recuerdo nada".

Además, detalló que duró más de una semana con el brazo dislocado, pues en la clínica en la que llegó no pudieron hacer mucho por él: "Me anestesiaron, me acomodaron el brazo, pero me dijeron que la fractura era delicada y no me podían operar".

Por último, reveló que es probable que no pueda recuperar la movilidad del brazo al 100 y que su recuperación tardará de entre 6 meses a 1 año en su rehabilitación: "Tuve cinco fracturas grandes y como 10 pequeñas. Me dijeron que no es seguro que recupere el movimiento al cien hasta que veamos cómo evoluciona todo y que la recuperación será larga, pero bueno es lo que es".

Fuente: Tribuna e Instagram @ederbez