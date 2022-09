Adiós TV Azteca: Tras 10 años retirada, protagonista vuelve a Televisa divorciada y sin exclusividad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una reconocida actriz, quien hace 10 años realizó su última telenovela, sorprendió a todos los televidentes debido a que hace algunas horas reapareció en Televisa y luce irreconocible a sus inicios en el medio artístico. Se trata de la querida Ludwika Paleta, quien inició su carrera en la televisora de San Ángel cuando apenas era una niña actuando en el exitoso melodrama infantil Carrusel.

Resulta que la mañana de ayer domingo 18 de septiembre el Canal de Las Estrellas compartió una noticia para mostrar cómo lucía y cómo luce en la actualidad esta veterana del mundo del entretenimiento. La celebridad oriunda de Polonia es recordada por haber formado parte de novelas como El abuelo y yo, Huracán, María la del barrio, Amigas y Rivales, Niña amada mía y Palabra de mujer, por mencionar algunas.

Fuente: Twitter @Canal_Estrellas

Sin embargo, la última novela que grabó para Televisa fue Abismo de pasión en 2012 y la cual fue todo un éxito, pues constantemente la siguen retransmitiendo en diversos canales. Luego de finalizar este proyecto producido por Angelli Nesma, Ludwika decidió enfocarse en consolidar su carrera en el cine y además también ha estado grabando series como Madre solo hay dos con la que ha obtenido tremendo éxito.

Desafortunadamente la vida de la hermana de Dominika Paleta no siempre ha sido miel sobre hojuelas y es que su divorcio del actor sonorense Plutarco Haza fue muy sonado pues eran una de las parejas consentidas del mundo del entretenimiento. Los famosos contrajeron nupcias en noviembre de 1999 y tuvieron un hijo en común, sin embargo, su relación se acabó con el paso de los años. El histrión confesó que acabó con "las manos vacías" luego de su separación.

Ludwika y Plutarco se divorciaron hace años

No obstante, Paleta no dejó de creer en el amor y en 2013 sorprendió al volver a casarse pero ahora con el empresario Emiliano Salinas, hijo del expresidente Carlos Salinas de Gotari, en una exclusiva hacienda de Yucatán. Este personaje de la política mexicana se enfrentó a un fuerte escándalo hace un par de años cuando fue ligado a una secta sexual, pero la polémica no fracturó su relación y hasta este momento permanecen juntos.

Aunque Ludwika ya rebasó los 40 años y además también dio a luz a tres hijos, uno con Plutarco y mellizos con Emiliano, ella se sigue conservando igual de radiante y hasta el momento es considerado uno de los rostros más bellos de la televisión mexicana.

Fuente: Instagram @ludwika_paleta

Fuente: Tribuna y Twitter @Canal_Estrellas