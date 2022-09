Adiós TV Azteca: Tras perder exclusividad en Televisa y llegar a 'Ventaneando', galán vuelve a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso actor de telenovelas, quien hace un par de años se quedó sin su contrato de exclusividad en Televisa, dio un duro golpe al rating de TV Azteca debido a que la mañana de este lunes 19 de septiembre apareció en el programa Hoy con una dolorosa noticia. Se trata del mexicano Arturo Peniche, quien tiene más de 40 años de experiencia en la televisión mexicana.

El histrión de 60 años fue uno de los máximos protagonistas de la televisora de San Ángel hace unas décadas y es conocido por haber participado en los melodramas Monte Calvario, La indomable, Amor en silencio, María Mercedes, María José, Soñadoras y Siempre te amaré. Luego de que en el año 2017 dejó de ser exclusivo de esa televisora, Peniche tuvo la oportunidad de hacer proyectos en TV Azteca y Telemundo.

Como se recordará, durante el pasado 2020 en plena pandemia el padre de Brandon Peniche anunció que estaba en proceso de separación con su esposa Gaby Ortiz y la noticia dejó boquiabiertos a todos sus fans y familiares pues llevaban juntos 38 años. Luego de contradecirse en varias ocasiones al negar su divorcio y luego decir que él y la madre de sus hijos estaban por caminos "separados", en días pasados Arturo apareció en el programa Ventaneando y aclaró todo.

"Un día por güey hice un comentario y lo tomaron muy a pecho. No me estoy separando ni me estoy divorciando, ni nada, me estoy dando un break", explicó ante las cámaras del Ajusco y otros medios. El querido intérprete dejó bien en claro que solo se trataba de un "espacio" entre él y Gaby para reforzar su amor: "Ella también merecerse darse (un espacio) después de 40 años de casados, tenemos que retomar, tenemos que refrescarnos y decir todavía puedo".

Luego de generar tremendo revuelo con las declaraciones en torno a su matrimonio y regresar a las novelas de Televisa participando en la recién estrenada Mi Secreto, este lunes el patriarca de la familia Peniche volvió al Canal de Las Estrellas debido a que dio una entrevista exclusiva al programa Hoy. Reporteros entrevistaron al actor en las instalaciones de San Ángel para preguntarle acerca de las memorias que tiene de los sismos de 1985 y de 2017.

El villano del melodrama Alborada recordó que él hizo una buena labor junto con otros actores con quienes se reunió para recolectar y entregar víveres a los damnificados de este catastrófico evento: "En mi camioneta llevábamos víveres, llevábamos comidas, 15 veces, 20 veces, lo más que podíamos, yo aporté líquidos y algunos compañeros se juntaban y en mi camioneta echábamos víveres", detalló.

Asimismo, Peniche resaltó que en esos momentos difíciles es cuando los habitantes de México más se unen: "Fue un día que nos unió a todos los mexicanos y yo creo que así debemos de permanecer, unidos". Por otro lado, la actriz costarricense Maribel Guardia también habló sobre cómo ella vivió el sismo del 2017 y dijo que será un día que jamás podrá olvidar: "Era como un monstruo, oías como los edificios se movían, fue una cosa terrorífica, haber sobrevivido a eso fue una bendición", platicó.

