Andrea Escalona niega que vaya a dejar la conducción de 'Hoy' y amenaza con dar a luz en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz y presentadora Andrea Escalona una vez más logró generar tremendo revuelo en las redes sociales y entre el público de Televisa debido a que anunció que no abandonará la conducción del programa Hoy como todos esperaban. Como se sabe, es común que las embarazadas se tomen un descanso en la recta final de la gestación pero ella dijo que no será el caso y adelantó que hasta podría dar a luz en vivo.

La hija de la fallecida productora Magda Rodríguez recientemente cumplió 5 meses de embarazo y debido a que no ha tenido ninguna complicación con su 'Churrito', los doctores le han dado permiso de que siga trabajando hasta el momento del nacimiento. Así lo declaró ella en una entrevista con el youtuber Edén Dorantes: "Voy muy bien de salud, mi bebé y yo estamos muy bien, pues mi doctor me dijo que podía seguir viniendo si no hubiera ninguna complicación".

Yo no pienso parar", sostuvo Andy.

Fuente: Instagram @andy_escalona

Y cuando el reportero le preguntó a 'La Escalona' qué pasaría si empezara a tener las contracciones del parto en plena transmisión del matutino de Las Estrellas, ella dijo que no tendría problemas en compartir todos los detalles del alumbramiento: "Estaría padrísimo que naciera en vivo. A mí sí me gusta compartirlo, como que yo crecí toda mi vida con la televisión, con las cámaras, para mí es muy normal", declaró.

Asimismo, la conductora de 36 años resaltó que ella siempre toma en cuenta a su novio Marcos Estrada para tomar este tipo de decisiones: "Todo lo platico con el papá del bebé, hemos echo muy buena pareja, yo siempre lo tomo en cuenta, su opinión y todo". Luego Andreita nuevamente sorprendió al confesar que ella jamás ocultará el rostro de su hijo, como lo han hecho otros famosas como Eva Luna, Ingrid Coronado y muchas más.

Escalona y el papá de su hijo

Yo respeto mucho la opinión de los que ocultan o no muestran la cara de su bebé, pero, hasta por seguridad y todo, yo sí creo en mostrar a tu bebé, no creo en esconderlo, pero bueno, ahora sí que cada quién y yo respeto", explicó.

Además, la exconductora de TV Azteca adelantó que está haciendo las memorias de su embarazo para ayudar a otras mujeres que han vivido la llegada de un hijo y la partida de un ser querido al mismo tiempo: "He planeado como un libro, algo para más información, no solo que se trate del bebé, sino que hable un poquito de todo; de pérdidas, duelos y ciertas cosas que me han ayudado en este proceso tan duro y fuerte como lo fue la muerte de mi mamá".

Ya por último, la sobrina de la productora Andrea Rodríguez Doria confirmó que hasta este momento su 'Churrito' sigue sin tener nombre pues el encargado de elegirlo va ser el papá: "Es niño pero ya esperamos que ya tenga nombre, ese papá ahorita le voy a decir que ya, lo voy a presionar con eso", comentó y no descartó hacer una dinámica en el programa Hoy para anunciar el nombre de su primer bebé.

Fuente: Tribuna y YouTube Edén Dorantes