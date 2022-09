Arrepentido: Christian Nodal le dedica esta canción a Cazzu; ya se la había 'dado' a Belinda

Ciudad de México.- El cantautor mexicano Christian Nodal cada vez se deja ver más enamorado de su actual novia, la rapera de origen argentino Cazzu y por ello es que no da reparo en mostrarse como todo un conquistador, aún cuando para seguir ganándose el corazón de la antes mencionada, tenga que valerse de movimientos que ya había puesto en práctica aunque en aquella ocasión fue con Belinda, cantante y actriz a quien incluso, llegó a pedirle matrimonio con un evento lleno de lujos y claro, un diamante bastante caro.

Los gastos y despilfarros quedaron atrás y ahora el originario de Sonora se ha vuelto noticia debido a que le dedicó a su pareja una canción, misma que ya le haba de dedicado a la rubia de ojos verdes en enero pasado mientras el intérprete de temas como Adiós Amor o Botella tras botella celebrará su cumpleaños, evento por el que se dijo estar arrepentido ya que aparentemente la melodía le va más a su actual novia.

Cabe destacar que no hay registros de dónde sucedieron los hechos pero todo parece indicar que mientras Nodal estaba ofreciendo un concierto en Estados Unidos, dejó claro lo enamorado que está de la argentina a quien le dedicó el tema Eso y más, uno de los más populares del denominado 'Poeta del pueblo', Joan Sebastian y con el que había conquistado a 'Beli' en el pasado.

"¿Quién no ha dedicado esta canción?, hoy se la dedico a la persona que más amo y que más me ha ayudado a librar las cargas más fuertes que he tenido en mi vida (…) Me arrepiento de haberla dedicado antes, pero esta canción va para Cazzu…yo no soy 'Romeo' pero quiero a mi 'Julieta'", dijo el sonorense.