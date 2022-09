De no creerse: Conductor de 'Ventaneando' va a Inglaterra y presume que vio a Isabel II

Comparta este artículo

Cambridge, Inglaterra.- Como ya muchos sabrán, el pasado domingo, 18 de septiembre, mil personas, entre las que se pueden contar líderes mundiales y miembros de la monarquía europea, así como el emperador japonés, Naruhito, acudieron a darle el último adiós a la Reina Isabel II, monarca que reinó durante 70 años Reino Unido, hecho que la llevó a convertirse en la soberana más longeva en la historia del país.

Sin embargo, algo que logró impactar a muchas personas fue que uno de los colaboradores de Pati Chapoy, en Ventaneando se encontrara en las calles de Cambridge, en Inglaterra. Incluso el afamado presentador presumió que se encontró con la mismísima Reina Elizabeth, pero... ¿de quién se trata? Y ¿cuáles son los privilegios de los que goza frente a la realza para haber viajado a la nación de Isabel en un momento tan importante?

Se trata de nada más y nada menos que de Pedro Sola, mismo que ha estado en el programa de espectáculos de TV Azteca desde que hizo su primera transmisión, hace 26 años. Si bien, el Tío Pedrito no goza de ningún cargo político o diplomático, esto no evitó que acudiera a disfrutar de unas interesantes vacaciones en Inglaterra, viaje que o ha parado de presumir a través de sus redes sociales, incluso llegó a revelar que se encontró con la soberana, esto no significa que haya visto su féretro sino que se encontró un cartel con el rostro de la monarca, mismo que retrato, después de revelar que "la Reina está en todos lados de Londres".

Pedro Sola se encuentra con la Reina Isabel

Créditos: Twitter @tiopedritosola

Cabe resaltar que, existe la posibilidad de que estas vacaciones no hayan sido del todo divertidas para el polémico presentador de la empresa del Ajusco, esto debido a que el propio compañero de Daniel Bisogno relató, a través de su cuenta de Twitter, que en Cambridge todos los negocios se encontraban cerrados en señal de luto por la Reina Isabel II, por lo que sería posible que el famoso no haya tenido mucho qué hacer durante su estancia en el lugar.

Pedro Solas en las calles de Cambridge

Fuentes: Tribuna, Twitter @tiopedritosola