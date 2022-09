FOTOS: Captan a Pepe Aguilar en concierto privado a una inesperada audiencia; lo hizo gratis

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Es posible que, durante este 2022, la dinastía Aguilar haya gozado de un gran éxito allá a donde se han presentado y es que, por un lado, el hijo de Flor Silvestre puede presumir que su concepto, Jaripeo Sin Fronteras, el cual reúne diversos elementos de la charrería mexicana ha atraído en gran cantidad al público de Estados Unidos, por otro lado, cada canción que Ángela estrena se convierte en un éxito arrollador y, finalmente, Leonardo está por estrenar un nuevo tema musical, mismo que se augura será aclamado por sus fans.

Es por ello que, saber que el intérprete de canciones como 'Miedo', 'Credo', 'Por mujeres como tú' y 'Destilando amor', da conciertos privados a un solo ser podría resultar chocante y, hasta cierto punto, razonable, ya que, ¿quién no querría disfrutar de un show exclusivo de Jaripeo Sin Fronteras? Resulta ser que hay alguien puede goza de este beneficio, pero no sólo es eso, sino que el intérprete no le cobra ni un solo centavo a esta criatura tan afortunada, ¿quieres saber de quién de se trata?

Como muchos sabrán, hace algún tiempo, Ángela Aguilar ventiló que su padre tenía a un único consentido en su casa y no se trata de sus hijos Leo o José Emiliano, quienes podrían ser la opción más viable, sino de su tierno pug negro, 'El Gordo Aguilar', mismo al que ha acompañado al cantante a eventos de gran importancia, así como también se sabe que va con la familia del famoso a hoteles y restaurantes de alcurnia, por lo que no es de extrañar que el charro también le dé conciertos privados a su can.

Pepe Aguilar y el 'Gordo Aguilar'

Créditos: Instagram @gordoelpugaguilar

Así como lo lees, resulta ser que el pasado domingo, 19 de septiembre, el hijo de Antonio Aguilar fue captado en un jaripeo, mientras entonaba la canción de 'Lo que no fue no será', de José José, misma que, parece ser, Pepe cantará en su próximo concierto y estaba aprovechando la ocasión para ensayar el tema; sin embargo, su adorado pug no podía faltar, por lo que acompañó a su dueño por todo el escenario, mientras escuchaba atentamente sus canciones.

Concierto privado para el 'Gordo Aguilar", declaró el famoso

Pepe Aguilar le da concierto a el 'Gordo Aguilar'

Créditos: Instagram @pepeaguilar_oficial

Fuentes: Tribuna, Instagram @pepeaguilar_oficial