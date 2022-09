FOTOS: Para demostrar su amor por Eva Daniela, Juan Osorio hace lo inepserado

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Desde hace casi 2 años, el prolífico productor de telenovelas, Juan Osorio, sorprendió a sus miles de fanáticos, después de hacer oficial su relación amorosa con la joven actriz, Eva Daniela, con quien se lleva algunas décadas de diferencia; sin embargo, ambos han demostrado que este hecho no es un impedimento para su noviazgo, por el contrario, ambas celebridades de Televisa ya han dejado en claro, en más de una ocasión, que sus intensiones son serias.

Si bien, el exesposo de Niurka Marcos, goza de demostrar su amor para con la actriz de El Último Rey, llenándola de regalos y viajando juntos, este lunes, 19 de septiembre, el productor de melodramas como Velo de novia y La Herencia dejó a todos sus seguidores con la boca abierta, después de compartir un video en Instagram, el cual duraba apenas unos segundos, pero en el mismo se le veía haciendo lo impensable.

Ambientado con la canción de 'Cómo me duele' de Valentín Elizalde, el padre de Emilio Osorio fue captado en un taller de tatuajes, justo en el momento en el que un tatuador le estaba grabando una pequeña 'D', acompañada por un corazón diminuto. Obviamente, la letra representaba la inicial de su novia, 'Daniela'. Al mismo tiempo, Juan añadió un pie de página en el que se lee: "No que no", una posible referencia a las personas que creyeron que no se tatuaría por Eva.

Por su parte, la joven reaccionó aún más enamorada de su novio, hecho que no dudó en expresar en la sección de comentarios, mientras que, la conductora de Me Caigo de la Risa, Gaby Platas mostró su sorpresa al ver que lo que el productor había hecho por su pareja, pese a ello, aseguró que le encantaba el detalle. Por otro lado, sus seguidores reaccionaron de diversas maneras, ya que, por un lado, algunos lo compararon con Lupillo Rivera y Christian Nodal, debido a que ambos se tatuaron por Belinda, mientras que otros le aconsejaron nunca tatuarse por una pareja, ya que, desconoce cuánto tiempo durará la relación.

Juan Osorio de tatúa por Eva Daniela

Fuentes: Tribuna, Instagram @juanosorio.oficial