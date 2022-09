Golpe a los Duques de Sussex: Harry y Meghan Markle son arrinconados en el entierro de Isabel II

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- Durante toda la estancia de el Príncipe Harry y Meghan Markle en los ritos funerarios de la Reina Isabel II, la corona británica se habría encargado de hacerles saber que no son bien recibidos, esto según información declarada por uno de los amigos de los duques de Sussex, quien el pasado domingo, 18 de septiembre, declaró para Telegraph que la actitud de Carlos III podría hacer sentir a su hijo menor que "toda la operación está en su contra".

Aunque las verdaderas intenciones del nuevo monarca son desconocidas para el dominio público, sí se sabe que este lunes, 19 de septiembre, los Windsor le habrían dado un nuevo golpe al exroyal de 38 años, a quien arrinconaron junto a su esposa, la actriz de Suits, en la segunda fila, justo detrás de la Familia Real, compuesta por el nuevo soberano, su esposa, la Reina Consorte; Camila Parker Bowles; y los Príncipes de Gales; William Windsor y Kate Middleton.

Harry Windsor y Meghan Markle en el entierro de la Isabel II

Mientras tanto, quien alguna vez fue el nieto preferido de la Reina Elizabeth se tuvo que conformar con estar en segunda línea, junto a la Princesa Beatriz y su esposo, Edoardo Mapelli Mozzi. Cabe señalar que, el día de ayer, surgió un rumor de que Carlos III estaría pensando, precisamente, en retirar a la hija del Duque de York, así como al de Sussex de la lista de sustitución real, lo que significa que ni Beatriz, ni Harry podrán sustituir al Rey en actos reales, mientras que la explicación que se dio de esto es porque ambos dejaron de pertenecer a la Familia Real, ¿la posición de los lugares asignados durante el entierro de Isabel II será un recordatorio de esto?

Príncipe Harry en el funeral de Isabel II

Otra cosa que fue resaltable para los medios británicos es que el Príncipe Harry no pudo utilizar su uniforme militar, tal y como hizo en días anteriores, durante la procesión de la monarca. Como ya se había mencionado anteriormente, el hijo menor de Lady Di no tendría permitido utilizar dicho atuendo, porque cuando dejó a su familia, también fue destituido de sus cargos militares; sin embargo, Carlos III le dio un permiso especial para que pudiera presentarse así para el evento anteriormente mencionado, aunque no corrió con la misma suerte en el entierro de Isabel Windsor.

Fuentes: Tribuna