¿Pleito familiar? Tras aparecer en público, surge una nueva teoría sobre el accidente de Eugenio Derbez

Ciudad de México.- Luego que el actor y productor mexicano Eugenio Derbez reapareciera ante el público tras haberse sometido a una cirugía en el hombro, lesión que presuntamente sufrió mientras jugaba juegos virtuales en compañía de su familia, los motivos por el cual resultó con daños graves siguen siendo motivo de especulaciones, ya que ahora se ha involucrado a uno de sus hijos y hasta se habla de una mentira para evitar que uno de los terminara en la cárcel.

De acuerdo a lo expuesto por el influencer Alejandro Zúñiga, el protagonista de películas como No se aceptan devoluciones, Cómo ser un Latin Lover u Hombre al agua, estaba en su casa ubicada en Estados Unidos en compañía de su hijo Vadhir Derbez y, pese a que no reveló detalles de cómo iniciaron los hechos, aparentemente ambos terminaron peleando a golpes, tanto que no solo hubo fractura en el hombro sino que además el hijo del comediante le rompió una costilla.

Fue mediante su canal en Youtube que insistió que la familia optó por ocultar este evento, ya que las peleas familiares en el país gobernado por Joe Biden están muy penadas y en caso de haber llamado a la Policía, uno de ellos pudo pasar hasta tres días en los separos, lo cual apuntaría al productor debido a que es él el padre de familia; por ende, solo se manejó como un accidente y hasta esto llevó a ocultar detalles a José Eduardo Derbez quien dijo en en revista que su hermano solo le había notificado que su padre estaba en el hospital.

"Vadhir estaba presente el día que sucede esto con Eugenio, y es que se pelearon y se fueron a los golpes, hubo una pelea física en casa de Eugenio Derbez entre él y Vahir", mencionó el influencer.

Hasta ahora, esta versión no ha sido confirmada o desmentida por la familia del productor, pues lo único que se sabe es que Eugenio ya está en su casa en recuperación, misma que le llevará de 9 a 12 meses y, dado que fueron 15 fracturas en total, el dolor es tan intenso que se especula que no tenga movilidad al 100% en el brazo afectado. Asimismo, Vadhir Derbez no se ha pronunciado respecto a la salud de su padre y mucho menos ha dado su postura en torno a la nueva teoría expuesta por Zúñiga.

