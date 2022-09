'Salió del clóset': Tras quedar en la ruina y años vetada de Televisa, actriz se une a 'Ventaneando'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa conductora y protagonista de telenovelas, reaparece en el programa Ventaneando de TV Azteca luego de varios escándalos sobre su vida personal, el más fuerte siendo que presuntamente se casó con una mujer. Se trata de Verónica Castro, quien en exclusiva platicó con Pati Chapoy desde su casa en Acapulco, Guerrero y se sinceró sobre el veto que le impusieron en Televisa cuando estaba en la cima del éxito.

'La Vero' protagonizó melodramas inolvidables en la televisora de San Ángel como Rosa Salvaje, Mi pequeña soledad y Los ricos también lloran, sin embargo, tuvo unos inicios complicados pues ya la semana pesada en otra parte de la entrevista reveló que no tenía dinero ni para comer y que su madre hizo hasta lo imposible por sacarlos adelante. La madre de Cristian Castro ahora se pronunció respecto al porqué abandonó México cuando era la actriz más cotizada de la pantalla chica.

Como se recordará, la querida actriz ha estado en el ojo del huracán en años recientes luego de que la conductora Yolanda Andrade, quien es abiertamente lesbiana, la 'sacara del clóset', pues reveló que ambas supuestamente se casaron hace muchos años en una ceremonia simbólica en Ámsterdam. Esto provocó revuelo ya que solo se le hab��an conocido parejas heterosexuales a la actriz. Ella lo negó e incluso aseguró que se retiraría luego del malestar que le provocó la controversia.

Tras su éxito no solo actuando, sino conduciendo en programas como Mala Noche... ¡No! y Big Brother VIP, la artista aparece en TV Azteca y recuerda el momento en el que tuvo que irse de México para trabajar en Argentina, debido a que ejecutivos de Televisa le negaron oportunidades laborales pese a gozar de su mejor momento laboral: "El problema fue grave cuando estaba yo al aire tan seguido, porque de repente el patrón se fue de viaje a no sé dónde, y estaba Víctor Hugo O'Farrill".

Verónica Castro y Rogelio Guerra en 'Los ricos también lloran'

"De repente le dije 'oye, ¿qué sigue?, ¿qué voy a hacer?', (me respondió) 'no, nada, estás muy fuerte, hay que parar por lo menos un año', le dije 'yo no puedo parar un año, con lo que gano en Televisa no puedo parar un año', y para presionarlo le dije '¿o trabajo en Argentina? o ¿qué hago?', me dice 'vete, vete, vete tranquilamente un año porque aquí no vas a trabajar un año'", recordó, sin embargo, comentó que aunque fue difícil irse, fue la mejor decisión que pudo tomar.

"Ya después me enteré que había sido todo como un juego que habían hecho para hacerme a un lado y poder meter a su gente también después él. Ahí fue donde entraron dos, tres personas que ocuparon las novelas que serían para mí. Pero mira, yo me fui a Argentina y me fue muy bien porque me pagaban muchos dólares, fue cuando empecé a ganar realmente dinero". No obstante, allá fue reconocida por una de su tremenda actuación en Los ricos también lloran, por lo que luego volvió, aunque la vetaron por irse.

"Estando en Argentina, me dicen 'ganaste un premio como la mejor actriz', (pregunté) '¿de qué novela?', (me dicen) 'de Los Ricos también Lloran', pero el patrón no sabía, entonces cuando yo regresé después de un año, me dice '¿por qué te fuiste?, castigada, te voy a castigar un año por haberte ido', le digo 'es que a mí me dio permiso...' (me responde) 'el único que da permisos soy yo'. (Le comenté) 'y me voy porque allá tengo la novela y me están pagando en dólares'", señaló.

'Ah, ¿otra vez?, pues te vas otro año', y así estuve 5 años, hasta que me fui a Italia a hacer otra telenovela", contó sobre su veto.

Tras estar un tiempo en Europa, la actriz contó que ahí empezaron a llamarla de vuelta: "Ahí sí me manda a llamar el patrón y me dice '¿te vas a estar quieta o no?, ¿qué quieres hacer?', le digo, 'jefe, pues si no me dan trabajo acá yo tengo que buscarlo, porque mi familia, mis hijos, o sea, yo necesito trabajar, me urge'. (Me preguntó) '¿cuánto te están pagando?', y yo 'es que ya me firmaron el contrato'. (Me dice) 'a mí me vale, tú te regresas y yo te pago. ¿Cuánto te pagan allá?, yo te lo pago y te regresas aquí'", detalló.

Finalmente, Verónica contó que su regresó no fue tan fácil como hubiera deseado, pues hasta le terminaron reclamando: "Entonces hacemos el contrato y me vengo para acá porque acá estaban mis hijos, mi mamá. Emilio cuando llegamos me dijo 'ahora me estás costando mucho dinero'. Ellos no se ponen de acuerdo, primero te mandan a la freg... para meter a otras actrices y dárselas ahí de... porque eran mis patroncitas ya todas, mis compañeras eran patroncitas, entonces las padecí", concluyó.

Fuente: Tribuna