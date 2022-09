Se volvió mujer: Tras besarse con hombre y 14 años en Televisa, conductor llega de luto a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor de televisión, quien lleva 14 años en Televisa y dejó de hacer telenovelas, aparece en redes del programa Hoy para hablar de lo dura que fue la muerte de su padre hace 23 años. Se trata de Paul Stanley, cuyas declaraciones en una entrevista para Yordi Rosado fueron retomadas en las redes del matutino. El también actor abrió su corazón y recordó cómo se enteró de que había sido asesinado en 1999, cuando apenas era un niño.

Paul empezó su carrera en San Ángel en el 2008 y participó en telenovelas como Soy tu dueña, Un refugio para el amor, Porque el amor manda, Amor de barrio y Sueño de amor, la última que hizo. En 2012, se unió al elenco del programa Hoy, aunque salió dos años después para volver en 2017 y quedarse hasta la actualidad. Stanley, en sus inicios, ha confesado que intentó pedir trabajo en TV Azteca pero lo rechazaron, impidiéndole entregar papeles.

Stanley ha conquistado al público por su carisma, pues no solo ha sorprendido al transformarse en mujer cuando pierde apuestas deportivas (por las que se ha vestido de quinceañera) o solo por entretener al público, sino que también se ha besado con algunos compañeros de trabajo, provocando furor entre sus seguidores por su divertido sentido del humor. Aunque en lo laboral goza de un gran momento, el conductor ahora dejó ver su lado más vulnerable con Yordi Rosado al hablar de la muerte de su padre.

Paco Stanley y Paul Stanley

Como se recordará, Paco Stanley fue asesinado a las afueras de un restaurante en la CDMX el 7 de junio de 1999, desatando un escándalo mediático, ya que además fue involucrado su colega Mario Bezares en el crimen. Ya han pasado 23 años del crimen, sin embargo, hasta ahora Paul revela cómo fue que se enteró de su fallecimiento a los 12 años. El presentador compartió que estaba en la escuela y un maestro lo apartó de sus compañeros para indicarle que algo había sucedido.

"Tenía 12 años y yo estaba en la escuela que era de Monjas; durante la clase, le hablaron al profesor porque algo había pasado con mi papá. Me llevaron a la iglesia del convento y el padre me dijo que a uno de mis familiares lo quisieron secuestrar. Yo me preguntaba 'qué hago aquí en la iglesia', fui a la dirección y escuché en la televisión la noticia", relató. De inmediato, comentó que llamó a la oficina de su padre y fue la secretaria quien le dio la trágica noticia.

"Llamo a la oficina de mi jefe, me contestó su secretaria, se escuchaba un desm.... Después de esperar 10 minutos me dijo que no podía tener la línea ocupada, pero cuando le dije que era yo, se soltó a llorar. Me dijo: 'tienes que ser fuerte, te lo voy a decir'. Yo no me imaginaba nada, me dijeron que lo querían secuestrar y deseaba que fueran los demás y que no fuera mi papá. La secretaria me dijo 'tu papá está muerto, lo acaban de matar'. Lo más difícil fue cuando llegó mi mamá, a ella le tocó lo peor", recordó.

Paul destapó que uno de los momentos más duros llegó después ya que empezó a ver la foto de su padre y la noticia de su muert en varias portadas: "Yo me paré en un puesto de periódicos y estaba la foto de mi jefe todo balaceado; se me acerca la señora del puesto y me dice 'qué feo lo dejaron verdad niño' y yo respondí: 'sí, era mi papá'", expresó. También contó lo difícil que fue crecer sin su padre y que este no hablara públicamente de él.

"Cuando le escribía, le decía 'mándame saludos, papá' (y él decía en televisión) 'vamos a saludar a un niño muy bonito que se llama Pauliño, que está enfermo, ya alíviate'; pero no me decía 'hijito', ni nada de eso", contó. Asimismo, recordó cuando en una entrevista, Paco Stanley dijo que solo tenía tres hijos: "Le preguntan cuántos hijos tenía y todo eso, y ahí sí... tengo la revista y tengo la entrevista en un cuadro y todo (...) tres hijos, porque ya había fallecido mi hermano, fue una sensación horrible porque dices ¿dónde quedo? Eso sí me dolió mucho".

Posteriormente, ya entrada la conversación con Yordi, el conductor aseguró que no le guarda resentimiento a su padre y que pese a que sufrió por sus acciones, aprendió a no juzgarlo: "Le llamó para Año Nuevo y en eso, ¡madr...!, me cuelga… Sí son cosas que jamás se olvidan, no lo juzgo, te juro que no juzgo a mi jefe; aprendí a amarlo con todos sus defectos y sus virtudes", finalizó.

