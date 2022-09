"Soy sorda": Olivia Collins deja en shock a Televisa al confirmar pérdida de audición y malformación

Ciudad de México.- La reconocida actriz Olivia Collins, quien ha trabajado en diversas producciones de Televisa y TV Azteca, dejó sin palabras a todos sus seguidores y también colegas del mundo del entretenimiento debido a que hace algunas horas hizo una sincera confesión sobre su salud. La villana de telenovelas confirmó por primera vez que es sorda debido a una malformación genética y dijo porqué lo ocultó durante toda su carrera.

Olivia De la Orta Colin, nombre real de la famosa, había desatado muchas especulaciones desde que abandonó el reality Las Estrellas Bailan en Hoy de forma repentina y a media temporada. En ese momento la actriz antagónica de los melodramas Te sigo amando y Soñar no cuesta nada mencionó que aunque ella se sentía feliz y enérgica por mantenerse activa bailando, sin embargo, su cuerpo ya no le permitía continuar en la competencia.

Tiempo después Collins confesó que el problema que la aquejaba y que le impidió seguir en el proyecto producido por Andrea Rodríguez Doria era el vértigo, el cual sufre desde que tenía 20 años y que se dispara por estrés, lo cual hace que pierda el equilibrio porque los nervios del oído se inflaman. Sin embargo, en ese momento la revista TVNotas sacó a la luz que presuntamente la famosa estaba perdiendo la audición.

Tras guardar silencio por meses, la tarde de ayer domingo Olivia por fin hizo frente a estos rumores y confirmó que sí tiene problemas en el oído los cuales padece desde que nació. En un Live de Instagram, la actriz habló sin reparo acerca del padecimiento que había ocultado durante toda su carrera: "“Es un día especial y les decía que tengo un secreto que la vida me dio, que la genética me lo dio pues ahora lo voy a decir".

La también estrella de melodramas de TV Azteca como El candidato y Como en el cine expuso por primera vez que a lo largo de toda su vida a tenido que lidiar con problemas en el oído y confesó que tuvo que ocultar este secreto durante años debido a que en su infancia sufrió de bullying. Collins mencionó que se ha tratado con muchos médicos y especialistas pero todos llegan a la misma conclusión que es que su sordera no se puede solucionar.

He visto a todos los doctores habidos y por haber pues nada. No soy doctor, pero todos los doctores que he visto me han dicho que tengo una malformación en la cual el sonido no rebota etc. Entonces eso es un punto básico que viene de los genes".