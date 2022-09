Tras 10 años en TV Azteca y perder exclusividad, galán de Televisa se divorcia y sale del clóset

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso galán de telenovelas, quien estuvo 10 años trabajando en TV Azteca, deja en shock al anunciar a las afueras de Televisa que luego de confirmar su divorcio, sale del clóset. Se trata del actor chileno Matías Novoa, quien debutó como protagonista en San Ángel este año en La Herencia junto a Michelle Renaud. Aunque ya alista su segundo papel protagónico en Cabo junto a Bárbara de Regil, el histrión dejó sin palabras al hablar de su 'orientación sexual'.

Como se recordará, Matías llegó a México en el 2008 al firmar con el Ajusco y participó en melodramas como Secretos del alma. También actuó en Mujer comprada, Quiéreme tonto, Bajo el alma, La Teniente, Hombre tenías que ser, Tanto amor, Nada Personal y Dos Lagos. Luego perdió su contrato de exclusividad y en 2018 se fue a Telemundo, donde estuvo en Enemigo íntimo, El Señor de los Cielos y La Doña. También se unió al elenco de la serie de Netflix ¿Quién mató a Sara?.

En 2021, Matías debutó en Televisa en Vencer el pasado, pero este año se convirtió en el galán protagónico de La Herencia, para luego ser confirmado en Cabo, a estrenarse el próximo 24 de octubre por Las Estrellas. El histrión, quien se ha divorciado dos veces, la última vez de la actriz Isabella Castillo, se sinceró con la prensa a las afueras y reveló que salió del clóset. Sí, aunque no en la vida real, sino en la ficción, pues reveló que se enfrentó a un gran reto actoral en la serie Armas de mujer de HBO Max.

Sí, el chileno contó que forma parte del elenco de la serie protagonizada por Kate del Castillo, Roselyn Sánchez, Sylvia Sáenz y Jeimy Osorio, la cual se estrena a finales de septiembre. En la historia, da vida a un hombre bisexual, por lo que en entrevista para el canal de YouTube de Edén Dorantes habló al respecto. Luego de que todos fueran evacuados en las instalaciones de Televisa San Ángel por el sismo registrado este lunes 19 de septiembre, el actor habló de su reencuentro con Bárbara.

"Como hace 10, 11 años más o menos (trabajamos juntos), nos volvemos a encontrar (...) súper bien (el ambiente de trabajo) no la había visto. Tenemos la misma confianza, somos buenos compañeros y podemos trabajar muy bien", sostuvo sobre la actriz, con quien trabajó en TV Azteca. Tras ser cuestionado sobre qué se siente de ser de los hombres más guapos en el espectáculo dijo: "Me gusta que vean mi trabajo. Es un plus, si te dicen eso gracias pero siempre trato de enfocarme en cada papel que interpreto".

Con un nuevo look, ya que se rapó, el actor fue cuestionado sobre si estaría dispuesto a subir de peso o a una radical transformación para un personaje y confesó que dará vida a un hombre bisexual en su nueva serie: "Sí, yo estoy abierto a todo. De hecho siempre estoy llamando ese tipo de papeles. Acabo de estrenar una serie llamada Armas de Mujer por HBO, ahí hago un papel que es bisexual", contó.

Fue un reto para mí hacer escenas con otro hombre de beso y todo. Siempre busco cosas que me saquen de mi zona de confort", agregó.

Sobre si cree que será más apoyado por la comunidad LGBTQ por este papel, dijo: "Sí, también estoy interpretándolos a ellos. Contar la historia de este tipo. Tiene una esposa y una hija pero siempre fue abierto con su esposa y le contaba que le gustaban los hombres. Creo que hay mucha gente en esa situación, que tiene una familia con una mujer hermosa y sus hijos pero tiene tendencia a que le guste la gente del mismo sexo. También me toca a mí interpretar ese papel y contar a la gente que no es tan problemático, solo tener comunicación", finalizó.

