Tras 32 años en Televisa y desprecio en TV Azteca, actriz reaparece en 'Hoy' y hunde a 'VLA'

Ciudad de México.- Una conocida actriz y conductora, quien tiene 32 años en las filas de Televisa y supuestamente sufrió un veto en TV Azteca, causó tremendo revuelo debido a que la mañana de este lunes 19 de septiembre reapareció en el programa Hoy y dio un duro golpe al rating de Venga la Alegría. Se trata de Consuelo Duval, quien actualmente es una de las celebridades estelares del Canal de Las Estrellas.

La originaria del estado de Chihuahua comenzó su carrera en la televisora de San Ángel actuando en telenovelas como Yo compro esa mujer, Los parientes pobres y Confidente de secundaria, sin embargo, tiene desde 2013 sin aparecer en algún melodrama y el último fue Libre para amarte. Pero sin duda alguna la mexicana de 53 años es mayormente conocida por su participación en los programas La hora pico y La familia P. Luche.

Pese a que es una de las máximas estrellas de la televisión mexicana, durante un tiempo se especuló que Consuelo estaba vetada de la empresa del Ajusco. Según información que compartió el canal de YouTube Chacaleo, la también actriz de doblaje no podía trabajar en TV Azteca porque Alberto Ciurana (qepd) había interpuesto un veto en su contra tras divorciarse de su hermano Armando Ciurana.

No obstante, a 'La Duval' no le ha faltado el trabajo en Televisa y lleva años siendo parte del programa de Unicable Netas Divinas además de que en 2019 protagonizó su propia serie Julia vs Julia y actualmente se encuentra grabando Tal para cual, spinoff de La Hora Pico que protagonizará al lado de la actriz Lorena de la Garza. Además ha conducido las primeras dos temporadas del reality dominical El Retador.

Aunque Consuelo está a punto de salir del aire con El Retador, pues el programa ya se encuentra en la recta final y el próximo 9 de octubre será el desenlace, la mañana de este lunes la actriz reapareció en el matutino Hoy, rival de VLA, para promocionar su nuevo proyecto. La chihuahuense se presentó en el foro 16 de San Ángel al lado de Cecilia Galliano y Marcus Ornellas para anunciar su participación Porqué los hombres aman a las cabr... e invitar a todos los televidentes a que la vayan a ver al teatro.

