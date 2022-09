Tras anunciar que será papá por tercera vez, Adam Levine, de Maroon 5, es acusado de infidelidad

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tan solo unos días después de anunciar que será papá por tercera vez junto a su esposa, la modelo Behati Prinsloo, Adam Levine, vocalista de la banda Maroon 5, está en el ojo del huracán luego de ser acusado de infidelidad. Y es que la también modelo Sumner Stroh reveló en sus cuenta de TikTok que tuvo un romance con el cantante, que está casado desde el 2014 y que actualmente tiene dos hijas junto a su esposa.

"Me siento avergonzada, estuve involucrada con un hombre con tanta falta de conciencia y respeto", tituló la mujer el clip que subió a la red social. De acuerdo con la joven, esto no es algo reciente, pues ella confesó haber sido "joven e ingenua" cuando empezó a involucrarse con el intérprete de 'This Love', de 43 años.

"No estaba tan presente en la escena como lo estoy ahora, así que era fácilmente manipulable", dijo Stroh, antes de presentar capturas de mensajes internos de Instagram como pruebas del inicio de su relación. También mostró un mensaje donde Levine le confiesa que tendría, en ese entonces, su segundo bebé, y le pide permiso para ponerle su nombre.

¿Estás de acuerdo con eso? Estoy preguntando en serio", le habría puesto el cantante como una forma de volverla a contactar, luego de haber pasado algunos meses sin hablar. "Esencialmente, estaba teniendo una aventura con un hombre que está casado con una modelo de Victoria’s Secret", reveló la joven en relación a Prinsloo, cuyo trabajo más reconocido es como ‘Ángel’ de la icónica marca de ropa interior.

En la conversación que la también modelo mostró, se lee al usuario verificado de Adam Levine, diciéndole lo hermosa que es: "Me vuelas la cabeza. Eres 50 veces más preciosa en persona... ¡Y yo también!". Agregó que en otras ocasiones trató de compartir lo sucedido con sus amigos, pero que estos trataron de vender la historia a los medios sensacionalistas, además que admitió haber tenido miedo de ser juzgada por ganarse la vida como escort, pero afirmó "aquí estoy".

Levine y Prinsloo tienen ocho años de casados y dos hijas, Dusty Rose, nacida en 2016, y Gio Grace, en 2018. Hace unos días la pareja se reveló que la pareja espera a su tercer hijo, informó la revista People. Incluso la modelo mostró su pancita mientras se encontraba de vacaciones en Hawái junto a su familia, y si bien trató de pasar desapercibida, fue captada por varios paparazzi.

