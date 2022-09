Tras terrible accidente, Eugenio Derbez reaparece y manda este mensaje: "Podemos ser otro país"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Muchos podrán recordar que el pasado 29 de septiembre, el afamado actor y comediante, Eugenio Derbez, sufrió un terrible accidente del que poco se ha aclarado; sin embargo se sabe que, tras este, tuvo que recibir una intervención quirúrgica de emergencia. De acuerdo con el portal, Chisme No Like, el tendón de la zona del hombro se vio comprometido, por lo que tuvieron que reestructurarlo, hecho que resultó ser sumamente doloroso, esto según palabras de José Eduardo, quien reveló que debían mantenerlo sedado para que no sintiera dolor.

Recién la noche del pasado domingo, 18 de septiembre, el histrión de No se aceptan devoluciones regresó a sus redes sociales; sin embargo, nada se comparó al mensaje que dio durante la tarde de este martes, 19 del mismo mes, en conmemoración al quinto aniversario del temblor del 2017, mismo que se estima, se cobró la vida de más de 300 personas, esto a la vez que miles de mexicanos salieron de sus casas para ofrecer ayuda a quienes más lo necesitaron, hecho que fue recordado por el hijo de Silvia Derbez.

Hace 5 años nació un México nuevo. Un México en el que en lugar de pelearnos y mentarnosla en el tráfico todos los días o criticarnos y quejarnos los unos de los otros, nos hemos unido todos en una sola raza. Un terremoto nos sacudió. Nos sacudió por fuera y por dentro, nos sacó de nuestro letargo y nos demostró que en tan sólo 50 segundos podemos ser otro país. No el país de los políticos corruptos, no el país de los mexicanos que asaltan, que roban, que dañan...", mencionó el famoso

Video de Eugenio Derbez

Créditos: Instagram @ederbez

Y es que, en aquel entonces, incluso se supo de algunos artistas como Belinda tomaron casco y pala y acudieron a las zonas de desastre a ayudar. En el caso específico de Eugenio se sabe que ayudó a Juanpa Zurita para la reconstrucción de más de 40 casas que fueron destruidas durante el temblor del 2017, hecho que quedó plasmado en su documental 13:14, mismo que fue realizado por 3 Pas Studios (casa productora de Eugenio Derbez) y fue distribuido por Prime Video.

Irónicamente, fue precisamente en este lunes, 19 de septiembre que volvió a temblar en el centro del país y, de manera similar que hace 5 años, el movimiento telúrico fue superior a los 7 grados Ritcher, este hecho fue retomado por los seguidores de Derbez, quienes declararon en la sección de comentarios que, mientras observaban el video del comediante, comenzaron a sentir que temblaba, algo que resultó ser un giro macabro para algunas personas.

Clic aquí si quieres ver el video

Fuentes: Tribuna, Instagram @ederbez