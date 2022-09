Vetada y divorciada: Tras 14 años retirada de Televisa y perder 20 kilos, actriz aparece en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora, quien acaparó titulares por su drástico cambio físico al bajar 20 kilos, aparece en redes del programa Hoy. Se trata de Adamari López, quien lleva ya 14 años sin hacer una telenovela en Televisa, pues se enfocó en la conducción y actualmente trabaja en Telemundo. La presentadora llamó la atención por un video en el que presume sus mejores pases de baile en su natal Puerto Rico.

Como se recordará, Adamari llegó a México y participó en melodramas de la televisora de San Ángel como Sin ti, Camila, Locura de amor, Amigas y rivales, Mujer de madera, Bajo las riendas del amor y Alma de hierro, pero fue vetada en los años 90 porque, según contó, algunas de las telenovelas que hizo en Puerto Rico habían sido transmitidas por TV Azteca, la competencia, lo que no le pareció a ejecutivos de la empresa.

"Al darse cuenta de este conflicto de intereses, me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula (...) Aparecer en la otra cadena te convertía automáticamente en una especie de persona non grata", mencionó. Aunque el castigo no duró mucho, pues tiempo después pudo regresar y continuar trabajando, aunque lleva ya 14 años sin hacer una telenovela y se cambió a la cadena hispana Telemundo, donde actualmente es conductora en el matutino Hoy Día.

Tras su sonado divorcio del padre de su hija, Toni Costa, la boricua sorprendió a todos al perder 20 kilos a base de dieta y ejercicio. Aunque muchos aseguraban que se había sometido a una cirugía para bajar los kilos de más y transformar su figura, ella dejó en claro que fue su esfuerzo y dedicación lo que la hizo dar vuelta a su vida, pues ahora tiene mucha más energía para estar con su hija Alaia, quien es la luz de sus ojos.

Y no solo para convivir con ella, sino que ahora Adamari también presume por doquier sus pasos de baile. La conductora apareció en redes del programa Hoy ya que en el portal Las Estrellas retomaron un video en el que regresó a su natal Puerto Rico para protagonizar tremendo bailongo en un escenario. Con un conjunto azul y tacones blancos, Adamari acaparó miradas por sacarle fuego a la pista.

La orgullosa boricua declaró en el evento: "Me siento muy feliz de compartir con ustedes en esta tarde y de ser boricua. ¡Yo soy boricua, pa' que tú lo sepas! Gracias por todo ese cariño que me han brindado durante tantos años", dijo. López luce más guapa y saludable que nunca y todos los días sorprende por su buen gusto en el matutino de Telemundo Hoy Día, aunque tampoco descarta volver alguna vez a las telenovelas en México.

