Adiós 'Hoy': Tras traicionar a Chapoy y cirugías, polémico conductor anuncia su retiro de Televisa

Ciudad de México.- Un polémico conductor, quien formó parte del elenco de Ventaneando pero traicionó a Pati Chapoy y a TV Azteca para irse a Televisa hace 24 años, reaparece en el programa Hoy luego de abandonar el matutino. Se trata de Juan José Origel, mejor conocido como Pepillo, quien volvió a la emisión para anunciar su retiro del espectáculo, opinar acerca del homenaje a Silvia Pinal y presumir el festejo que tuvo por su cumpleaños número 75.

Tras haber sido hospitalizado hace unas semanas para someterse a una nueva cirugía (luego de pasar por el quirófano también para retirarse unas hernias meses atrás y varios arreglitos), Origel presumió su celebración de cumpleaños al lado de sus amigos. Como se recordará, formó parte del elenco original de Ventaneando en los años 90 junto a Pati Chapoy, Martha Figueroa y Pedro Sola, sin embargo, en 1997 los traicionó y no solo renunció al programa sino al Ajusco, pues le ofrecieron contrato en Televisa.

Pati Chapoy y Juan José Origel

Origel no se fue solo, pues con él se fue casi toda la producción, provocando que se peleara con Chapoy y quedara vetado de la televisora. Años después limaron asperezas e incluso volvió en 2018 al foro de Ventaneando, aunque seguía en la televisora de San Ángel Actualmente, llega casi 25 años en Televisa y ha destacado por sus programas de espectáculos como La Botana, La Oreja y más recientemente sus participaciones en el matutino Hoy (el cual dejó ya hace tiempo) y Con Permiso, transmitido por Unicable.

Aunque su cumpleaños es el próximo 14 de septiembre, Origel decidió adelantar el festejo en un restaurante de la CDMX, a donde asistieron varias celebridades y en donde reiteró que será en febrero del 2023 cuando se retire del medio artístico. "Yo ya me iba a retirar en diciembre, ya era un hecho pero Yordi (Rosado) me dijo que me esperara un poquito porque ya luego en enero anda medio bajo todo, total que si Dios quiere, ya no quiero decir pero para febrero ya estoy fuera".

Uno tiene que ver en qué momento se tiene que ir, antes de que te digan 'ya vete' es mejor que tú te vayas. Siento yo que es tiempo, porque no me veo tan freg...", dijo para Las Estrellas.

Aunque planea retirarse de la televisión, Origel señaló que seguirá trabajando pues se enfocará en promocionar su vino tinto: "Me voy a dedicar a promover el vino y echarme mis copitas en Guadalajara, Monterrey, Puebla, vendiendo vino", dijo. Por otro lado, ya en entrevista con el programa Hoy luego de meses de ausencia, opinó sobre el homenaje que se le hizo a Silvia Pinal en Bellas Artes: "Faltó glamour, ¿me entiendes? Faltó la presencia en el escenario de Alejandra, eso lo vimos todos".

Y agregó: "porque Alejandra es una gran figura y de la familia ¿no? y algo muy representativo para el mundo artístico. Que se hubiera subido, cantado... sí le dedicó unas palabras muy bonitas a su mamá que se te enchinaba la piel pero lo que sí hubo unas cosas que dices: 'esto no tenía nada que ver'". Por su parte, Laura Zapata comentó: "Se lo dije a Sylvia, le dije: '¿por qué no cantó Alejandra?' y me dice: 'yo la invité, le estuve diciendo y ella no me contestó', eso fue lo que me dijo a mí Sylvia Pasquel".

Shanik Berman bromeó con el festejado sobre el regalo que nunca llegó: "Me da mucha pena que no te traje pero te voy a regalar un centenario, proque te gustan, ahora que ahorre", dijo entre risas, a lo que Pepillo respondió: "ya me quedé sin centenario". Martha Figueroa fue otra invitada en el festejo y sobre su deseo para su entrañable amigo, reveló: "Que encuentre el amor, él dice que ya no son edades pero yo le digo que siempre hay edad para el amor".

Él dice que no, que hará el ridículo con estos años y le digo que no, que en el otoño de la vida necesitamos amor así que ojalá encuentre un buen amor", sostuvo.

Ya de vuelta en el foro, conductores del matutino comentaban al respecto. Por su parte, Galilea Montijo señaló que amaba a Pepillo y le prometió festejarlo y "apapacharlo" pero también señaló que es triste que "ya no quiere venir" a Hoy, a lo que Raúl Araiza respondió apoyando a su compañero: "él estuvo y sabe del rigor de las levantadas, estuvo 3 años con Carla (Estrada) y cumplió. Él tiene mucha vida nocturna y amistades. Él tiene mucha tertulia en la noche", comentó.

Finalmente, todos coincidieron con Pepillo sobre que Alejandra Guzmán sí faltó en el escenario, momento en el que Andrea Legarreta retomó la polémica que se formó luego de que la rockera dijera que ojalá la hubieran invitado a cantar, pero su media hermana Sylvia Pasquel señalara que en realidad sí la invitaron pero no quiso. "Ale se confundió de fechas, eso lo sé porque no coincidió con la fecha que ella pensaba, pensó que era mucho antes y tenía el concierto aquí, pero bueno no fue y no coincidió", opinó al respecto.

