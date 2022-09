Adiós Televisa: Tras divorcio y varias cirugías, actriz renuncia a 'Hoy' y aparece en TV Azteca

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa exactriz de TV Azteca, quien estuvo 13 años en esa televisora y acaba de estrenar telenovela en Televisa, los traiciona con Ventaneando y habla de su vida amorosa tras su polémico divorcio. Se trata de Geraldine Bazán, quien empezó su carrera en la televisora de San Ángel en Corazón Salvaje (1993), hasta que en 1999 se cambió al Ajusco, donde triunfó en Catalina y Sebastián, Ellas, inocentes o culpables, Como en el cine, Dos chicos de cuidado en la ciudad y La mujer de Judas.

Luego de hacer varios proyectos en Telemundo y su complicado divorcio del actor Gabriel Soto en medio de rumores de infidelidad con la rusa Irina Baeva, con quien ahora está comprometido y ha pospuesto su boda varias veces, Bazán regresó a Televisa en el 2018 para unirse al elenco de Por amar sin ley. Durante unos años estuvo fuera de la empresa, hasta que este año volvió en Corona de lágrimas 2, donde trabaja con quien se dice sería su novio desde hace meses: el venezolano Alejandro Nones.

Geraldine Bazán niega a Alejandro Nones otra vez

Aunque mucho se habló de un romance con el histrión, Geraldine lo desmiente en exclusiva para Ventaneando, asegurando que está soltera, pero no cerrada al amor. "Estoy soltera sí, o sea, sí pero no estoy sola", dijo entre risas. "Siempre (abierta al amor). No es fácil tener una relación con alguien cuando estás trabajando tanto, también con hijas... es un poco más complicado pero ahora estoy enfocada en lo que estoy haciendo, aunque con el corazón muy apapachado".

Actualmente, además de aparecer en la telenovela de Televisa Corona de lágrimas 2 como 'Olga Ancira', la actriz estrenará en breve el monólogo 'Nosotras lo hacemos mejor' en un teatro de la CDMX, donde alternará con Dalilah Polanco y Fabiola Campomanes. "El miedo más grande de un actor es quedarse en blanco en el escenario. en una puesta en escena siempre pueden entrar al quite tus compañeros, te dan réplica y te ayudan pero un monólogo es difícil. Es un reto muy grande, sí me tiene nerviosa la memoria", dijo.

Finalmente, confesó al programa de Pati Chapoy que podría necesitar una cirugía en la rodilla por una fractura que sufrió y que no se recuperó como debía cuando esquiaba: "Hace año y medio, esquiando nieve me rompí la rodilla. Iba a mucha velocidad y a la hora de frenar, pues se me metió el esquí y la rodilla bye", contó Geraldine, quien además ha sido señalada de haberse hecho varias cirugías estéticas ya que luce radicalmente diferente a como se veía hace varios años en melodramas de TV Azteca.

Fuente: Tribuna