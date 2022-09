Ari Borovoy estremece a sus seguidores tras enviar este conmovedor mensaje a su padre

Ciudad de México.- Ari Borovoy se encuentra en la lista de famosos que iniciaron su carrera artística cuando aún eran muy jóvenes y es que, como mucho sabrán, el cantante se dio a conocer después de aparecer en el programa de Jacobo Zabludovsky, en el afamado programa Siempre en Domingo; sin embargo, pese a que ya pasaron más de 30 años de estos hechos, el famoso tiene bien marcados sus inicios, hecho que resaltó durante la tarde del pasado jueves, 1 de septiembre, cuando compartió una fotografía de su padre.

Como algunos sabrán, luego de que OV7 se separó, Ari Borovoy continuó con su carrera como solista e incluso intento incursionar en la actuación, cuando protagonizó el melodrama juvenil de Televisa, Clap: El lugar de tus sueños, en el año 2003, aunque finalmente se convirtió en un exitoso productor musical, de hecho, es gracias a su compañía BOBO, que cientos de mexicanos pueden disfrutar de ambiciosos proyectos como los 80, 90 y 2000 Pop Tour, así como la propia gira de los 30 años de la banda compuesta por Kalimba, Lidia Ávila, M'balia Marichal, Mariana Ochoa, Óscar Schwebel, Érika Zava y Daniel Vázquez.

Fotografía de OV7

Aunque disfruta de todo ese éxito empresarial, el cantante de 'Te quiero tanto' demostró que, dentro de él, aún recuerda sus inicios en la industria, pero por sobre todo a su padre, Elías Borovoy, quien le brindó todo su apoyo en sus inicios e incluso, el propio intérprete relató que había sido su progenitor el que siempre lo llevaba de vuelta a casa, tras las presentaciones de Onda Vaselina, en el teatro Aldama, motivo por el que le dedicó el inicio de la gira de los 30 años de OV7.

Este inicio de gira te lo dedico a ti Pá. Y me verás, y estarás igual de contento y orgulloso que en ese entonces, cuando salíamos del teatro Aldama en medio de la gente feliz, queriendo tomar fotos, pegando y tocando las ventanas del mismo coche en el que me enseñaste manejar. No entendíamos nada... Pero ahí estábamos, gozando... Es hora de volver a divertirnos...", declaró el famoso