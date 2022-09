Ciego y divorciado: Tras quedar en silla de ruedas y subir 20 kilos, galán de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un reconocido galán de telenovelas, quien luego de 30 años trabajando en Televisa perdió su exclusividad y subió 20 kilos, aparece en redes del programa Hoy por un importante motivo: al fin reconoció a la hija que tuvo con una famosa actriz de TV Azteca. Se trata de Jorge Salinas, quien apenas la semana pasada confirmó que tendrá un protagónico junto a Érika Buenfil en la telenovela Perdona nuestros pecados, luego de que tuviera problemas con aceptar un rol secundario en su último proyecto.

Salinas, de 54 años de edad, empezó su carrera en Televisa y debutó en el melodrama Cadenas de amargura en 1991. No pasó mucho tiempo para que se consolidara como el galán más cotizado de la pantalla chica participando en proyectos como Tres mujeres, Mariana de la noche, La esposa virgen, Fuego en la sangre, Mi corazón es tuyo y Pasión y poder. En La que no podía amar, Salinas dio vida a 'Rogelio', un hombre inválido que usaba silla de ruedas, sin embargo, en la vida real también usó una por un tiempo.

Jorge Salinas estuvo en silla de ruedas y subió de peso

Sí, y es que el actor tuvo problemas de salud y fue captado en varias ocasiones apoyado de esta o de un bastón para caminar. Hace algunos meses, el actor confesó que padecía de fuertes dolores por problemas en la columna y hasta que estuvo a punto de morir tras sufrir una embolia pulmonar, sin embargo, se rehusó a someterse a cirugía porque había riesgo de quedar paralítico. Además de perder su exclusividad y dejar de recibir protagónicos por su edad, esto lo llevó a lucir irreconocible y subir hasta 20 kilos.

No obstante, con terapia física y ejercicio, Salinas logró ponerse en forma y mejorar su salud, apoyado por su esposa, la actriz Elizabeth Álvarez. Este 2022 al parecer será el año del histrión luego de que en 2020 tuviera un papel secundario en Te doy la vida y en 2021 en SOS Me estoy enamorando, en donde interpretó a un hombre ciego, un papel que para él fue todo un reto actoral, pues casi no lo aceptaba por no ser un rol principal.

Tras confirmar su regreso a la pantalla chica en Perdona nuestros pecados (cuya fecha de estreno está por definirse), el exesposo de la peruana Fátima Boggio también sorprendió al aceptar por primera vez públicamente que Valentina Noli de 16 años es su hija. Y es que el actor tuvo un breve romance con la actriz Andrea Noli y fruto de su relación nació Valentina, sin embargo, Noli fue muy clara a través de los años al revelar que ella la hacía de madre y padre, pues Salinas no tenía relación con ella.

Salinas al fin reconoció a su hija Valentina Noli

Es precisamente por este motivo que Jorge apareció en redes del programa Hoy, pues retomaron un video publicado en Las Estrellas en donde contaron cómo fue el proceso para que el histrión al fin la reconociera como una de sus 6 hijos. Aunque nunca negó definitivamente su paternidad, tampoco la aceptó y según se sabía, nunca la conoció ni se hacía cargo de sus gastos. Siempre lo manejó como supuesto, poniendo en duda sus lazos con la menor.

En una reciente entrevista, al fin aceptó tener tres hijas: Gabriella, Valentina y Máxima, lo que dejó a todos boquiabiertos. Aunque hubo señalamientos de que él quería conocerla en años pasados, esto nunca se concretó. Aunque la esposa del actor se dijo a favor de que los hermanos se conocieran y llevaran una buena relación, hasta ahora se desconoce si ya se vieron, si podrán sostener una relación de padre e hija o si el reencuentro finalmente no se da y se quedará solo en declaraciones.

Fuente: Tribuna