De no creer: Famosa cantante regresa a las redes sociales solo para responder así a su propio hijo

Los Ángeles, California.- La polémica en torno a la cantante de pop, Britney Spears parece no tener fin, pues mientras ella disfrutaba del placer de regresar a la música en compañía del cantante y compositor Elton John, toda la atención mediática referente a los problemas que ha tenido con su familia la llevaron a cerrar sus redes sociales, evento que tuvo de dejar de lado pues de nueva cuenta reactivó su plataforma de Instagram para lanzar un contundente mensaje luego de las declaraciones que hizo su hijo Jayden Federline de 15 años de edad.

El hijo de la denominada 'Princesa del Pop', declaró para la cineasta Daphne Barak que a su corta edad había tenido que estar lidiando con los problemas de su madre, algo por lo cual remarcó que ella no le había dado el suficiente amor y atención, caso que fue similar para su hermano Preston; incluso, también reconoció que ambos hijos de la intérprete de temas como Baby one more time, Sometimes, Crazy o Hold me closer habían atravesado por una fuerte presión que dejó la tutela de su madre.

"Creo que mamá ha tenido problemas para prestarnos atención y mostrarnos el mismo amor y no creo que le haya mostrado lo suficiente a Preston y me siento muy mal por eso. Ambos hemos pasado por tanta presión en el pasado que este es nuestro lugar seguro ahora, para procesar todo el trauma emocional por el que hemos pasado para sanar, sanar nuestro estado mental", aseveró.

Foto: Page 6

Kevin Federline, exesposo de Britney Spears, publicó hace algunos días videos donde la cantante gritaba a sus hijos y les reprochaba que ella era la dueña de la casa donde vivían, algo por lo que lamentó que su lado maternal haya sido casi nulo pero al mismo tiempo celebró que ahora sus hijos estuvieran bajo su cuidado y viviendo una vida plena. Sin embargo, con las recientes declaraciones de Jayden, la cantante optó por lanzar un comunicado donde asegura sentirse muy triste por estas afirmaciones.

"He hecho todo lo posible por ser la mejor persona que puedo ser… para ser básicamente rehén en hogares con enfermeras y tonterías. Espero que mis hijos algún día entiendan el razonamiento de mi juego en el agua revelándome como lo haría cualquier mujer retenida bajo mantas y bajo tutela!!! Por fin a los 40 sin ataduras de lo que me hizo mi familia le digo a mi hijo Jayden que te mando todo lo del amor del mundo todos los días por el resto de mi vida!!! mi amor por mis hijos no tiene fronteras", escribió.

Instagram @britneyspears

Asimismo, la princesa del pop, quien hace algunas semanas contrajo matrimonio en su casa ubicada en Los Ángeles, lamentó que su hijo ofreciera estas declaraciones, tanto que incluso la hicieron regresar a las plataformas digitales donde a lo largo de tres fotografías insistió en responderle, pues según lo expuso su expareja, ella lleva meses sin ver a sus propios hijos, algo por lo que deseó que pronto pudieran aclarar esta situación en persona.

"[Me] entristece profundamente saber la protesta de [Jayden] de decir que no estaba a la altura de sus expectativas de una madre… ¡y tal vez algún día podamos encontrarnos cara a cara y hablar de esto abiertamente!", publico en Instagram.

Instagram @britneyspears

Pese a manejar un discurso maternal, Britney Spears remató que le afectaba mucho que su propio hijo opinara sobre el supuesto estado de salud mental que ella afronta, algo que también ha manifestado en semana anteriores donde lamentó que su familia la hicieran pasar por una persona inestable para internarla en un centro de rehabilitación, mismo donde estuvo medicada y pese a pedirle ayuda a su madre, Lynne Spears, ella no respondió.

"En cuanto a mi salud mental... mi querido niño, entiende que debes aprender a tomar un libro y leer uno antes de recurrir a pensar en mi intelecto, cariño", remató.

Fuente: Tribuna