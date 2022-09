Desfigurada y en la cárcel: Tras años retirada y kilos de más, protagonista de Televisa llega a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una famosa protagonista de telenovelas, quien se retiró de los foros de Televisa en el 2007 luego de hacer su último proyecto en la televisora, reaparece en redes del programa Hoy pues revelan a qué se dedica luego de abandonar los melodramas hace ya 15 años. Se trata de Yadhira Carrillo, quien tras protagonizar Palabra de Mujer decidió retirarse para dedicarse a su familia luego de casarse por segunda vez (luego de su primer divorcio) con el abogado Juan Collado, preso desde 2019.

Como se recordará, Yadhira debutó en la televisora de San Ángel en los años 90 con pequeños papeles, sin embargo, su primer protagónico vino en 2002 en La Otra con Juan Soler, donde también dio vida a la villana. Tras participar en telenovelas como Amarte es mi pecado, Barrera de Amor, Rubí y Amor sin maquillaje, Yadhira se retiró y en los últimos años ha reaparecido solo en pocos eventos y desde la cárcel, no porque tenga problemas con la justicia, sino porque su esposo lleva encarcelado desde 2019.

Yadhira Carrillo y Juan Collado

Collado, quien es padre de los hijos de la también actriz Leticia Calderón, fue acusado de presunto lavado de dinero y delincuencia organizada, delitos que lo mantienen tras las rejas. Yadhira, su esposa desde 2012. Y fue precisamente en una de las visitas al reclusorio de la actriz que ella informó a la prensa que ha estado enferma y mal de salud: "No estoy muy bien, a raíz de todo esto llegó la presión alta, yo era de presión baja (...) Me duele mucho la cabeza, me duele toda esta parte, pesado... muy difícil".

Cabe mencionar que la actriz confesó hace un tiempo que padeció depresión y una dura enfermedad: hipoacusia súbita, la cual le impedía escuchar debido al "estrés y la angustia". Incluso, Carrillo ha tenido que pedir disculpas por su apariencia física, pues afirma que no se ha podido arreglar. Aunque algunos la han criticado llamándola "irreconocible" y "casi desfigurada" por subir algunos kilos y un drástico cambio físico, ella no les presta atención y ha asegurado que siempre estará con Collado.

"Él es el amor de toda mi vida, y estaré con él pegada, donde él esté estaré siempre, y aquí seguiremos mientras nos sigan teniendo aquí". En las redes del programa Hoy, retomaron un video publicado en el canal de Las Estrellas en donde revelan lo que hace la actriz tras dejar la farándula. Yadhira se "aventuró al mundo de los negocios" y lanzó su propia tienda de ropa para niños llamada 'Momentos by Yadhira', en donde también ofrece servicio de banquete para eventos o fiestas.

La actriz también dirige un refugio donde en donde rescata perritos de la calle. En sus redes suele publicar fotos de los que necesitan hogar. Son todos estos negocios los que le han permitido seguir a flote luego de dejar de actuar y de que embargaran los bienes de su esposo mientras está preso. Y aunque ya van 15 años de que no pisa un foro, la actriz asegura que la han invitado a hacer telenovelas, pero ella no piensa volver porque no quiere dejar solo a su esposo en su proceso legal.

Yadhira Carrillo actualmente

Fuente: Tribuna