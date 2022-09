Divorciado y sin un peso: Tras hundir a Legarreta y veto de 'Hoy', galán de Televisa se une a 'VLA'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un polémico galán de telenovelas, quien acabó vetado de Televisa por sus polémicos comentarios en contra de Andrea Legarreta, reapareció esta mañana de viernes 2 de septiembre en el matutino de la competencia Venga la Alegría. Se trata del actor mexicano Alfredo Adame, quien tiene más de 4 años retirado de la actuación pues ningún productor lo querría contratar por escandaloso.

Existen reportes de que el también conductor estaría vetado del matutino de Las Estrellas por los fuertes insultos que ha lanzando en contra de su excompañera Legarreta, a quien en varias ocasiones ha tachado de serle infiel a su esposo, el cantante Erik Rubín, e incluso hasta la ha llegado a llamar la 'Primera dama de Televisa'. Aunque la presentadora ya advirtió que lo demandaría, él asegura no temer por sus amenazas.

En la década de los 80's y 90's Adame era el galán más cotizado de la televisora de San Ángel y por ello formó parte de los melodramas más exitosos y recordados de la época como La fuerza del amor, Yo no creo en los hombres, De frente al sol, Más allá del puente y Retrato de familia. Pero durante los últimos meses el histrión, quien se divorció de Mary Paz Banquells hace unos años, aseguró que estaba en quiebra y que no tenía ni un solo peso debido a que se terminó sus ahorros.

Luego de todos estos años inactivo en la pantalla chica, Alfredo fue rescatado por la televisora del Ajusco para participar en la primera temporada del reality Soy famoso ¡sácame de aquí!, del cual salió victorioso y logró coronarse como el 'Rey de la Jungla'. Durante la mañana de este viernes 2 de septiembre el intérprete de 64 años reapareció en el Canal Azteca Uno debido a que dio una nueva entrevista al matutino VLA donde hizo fuertes declaraciones.

El exconductor de Hoy platicó con reporteros de este programa sobre la polémica que desató Laura Zapata hace unos días al señalar que los mexicanos eran unos "huevo..." y no dudó en arremeter en contra de a actriz: "Yo prefiero a que sean huevon... a que sean alcohólicos, sean drogadictos y se autosecuestren. Con esa señora (Laura Zapata) no comparto nada. Me tiene sin cuidado lo que diga", manifestó.

Adame no dejó de repetir que no simpatiza con la media hermana de Thalía pues está totalmente en contra de su comportamiento y dijo que no se quedó con un buen sabor de boca luego de que hizo una obra de teatro con ella. Por el contrario, el retirado galán explicó que quiere mucho a Yolanda Andrade, quien también mostró estar en contra de los dichos de Laura: "Amo a Yolanda Andrade. A la otra señora no la quiero por su comportamiento, me tiene sin cuidado lo que haga".

Fuente: Tribuna