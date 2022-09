Exesposo de afamada estrella de televisión exhibe a la famosa y saca sus 'trapitos al sol'

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- Uno de los divorcios más conflictivos que ha vivido la socialité de Los Ángeles, es el de la afamada estrella de televisión, Kim Kardashian, con su exesposo, Kanye West, quien dio mucho de qué hablar durante la mañana de este viernes, 2 de septiembre, cuando de manera inesperada, éste último sacó varios 'trapitos al sol' de su antigua familia política, entre ellos, exhibió algunas conversaciones que tuvo con la magnate del mundo de la moda.

Como algunos sabrán, el pasado mes de marzo, el rapero y la integrante de Keeping Up With Kardashian se separaron legalmente y, aunque ya han pasado varias semanas de esto, la realidad es que su ruptura no ha dejado de ser complicada para ninguna de las partes involucradas; sin embargo, pareciera ser que, quienes la llevan peor, son los hijos de Kim y West, quienes parecen estar atrapados en medio de una disputa legal, tal y como el mismo Kanye mostró esta mañana por medio de las capturas de pantalla de una supuesta conversación con la también modelo.

Y es que, según las quejas del intérprete de 'Runaway', 'Niggas in Paris' y' Bound 2', la hermana de Kourtney le quitó cualquier voto en lo que corresponde a la educación de sus cuatro hijos: North, de 9 años; Saint, de 6; Chicago, de 4; y Psalm, de 3. De acuerdo con algunos informes, el motivo por el que Kim tendría mayor injerencia sobre los niños es porque ella es "mitad blanca", atribuyendo esta situación a una condición puramente racial.

No, tenemos que hablar en persona, tú no tienes nada que decir sobre a qué escuela van los niños, ¿por qué no dices nada?, ¿Es por qué eres medio blanca?

Seguido de ello, el rapero le propondría a la empresaria que los niños vayan a una escuela en Los Ángeles y los últimos dos días de la semana acudan a otra institución que se encuentra a 24 kilómetros de distancia, precisamente en Simi Valle, California. Según el razonamiento de Kanye, esta es la única manera en la que ambos podrían tener la custodia compartida de los niños.

Esta no es la primera vez en la semana que Kim Kardashian protagoniza los titulares de los medios de comunicación, ya que, apenas tres días atrás dio de qué hablar cuando una tiktoker identificada como Caroline in the city, compartió un clip en donde expone a la magnate por alterar sus fotografías por medio de un editor de imágenes, esto con la finalidad de eliminar detalles de su cuerpo que considera poco favorables.

Fuentes: Tribuna