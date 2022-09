Fue indigente: Tras acabar sin dinero y caer en vicios, actor de Televisa 'sufre' infarto en vivo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un querido actor de Televisa, quien tras caer en adicciones llegó a dormir en la calle como indigente y acabó sin dinero, 'sufre' infarto en pleno programa en vivo luego de haber sido hospitalizado el mes pasado y casi perder la vida. Se trata del primer histrión Carlos Bonavides, quien ha participado en telenovelas como Carrusel de las Américas, El premio mayor, Salud, dinero y amor, Hasta que el dinero no separe, La fea más bella, entre otras.

El actor de 81 años, quien destacó a nivel internacional por dar vida a 'Huicho Domínguez' en El Premio Mayor, reveló hace unos años en TV Azteca que en su punto más bajo terminó vagando por las calles como "pordiosero" y no tenía dinero ni para comer. El comediante luego logró dar un giro a su vida y hace más de una década alcanzó la sobriedad. Bonavides está enfocado en su familia, aunque el mes pasado encendió alarmas al ser hospitalizado por una bacteria, la cual lo puso al borde de la muerte.

Carlos Bonavides como 'Huicho Domínguez'

Ahora, el exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy (reality del programa Hoy), desató el terror en plena transmisión en vivo del programa SNSerio de Multimedios, pues se desmayó y 'sufrió' un infarto luego de participar en una dinámica de toques. En el video que rápidamente se ha hecho viral en redes sociales, el actor cayó al suelo al no resistir las descargas eléctricas que le hicieron como castigo en la dinámica. Después de recibir toques, se llevó la mano izquierda al pecho y se desplomó en el suelo.

Esto causó pánico en el foro y de inmediato alertó a los conductores del programa Enrique Mayagoita y Pedro Prieto y a las invitadas Anita Gonzalez y Amaranta Ruiz. Inmediatamente solicitaron ayuda de un paramédico y al notar que no había reacción de Carlos, Mayagoitia mandó a cortes comerciales, además de intentar tapar el cuerpo de Bonavides con el mueble que tenía la máquina de toques, causando preocupación por la salud del histrión.

El clip que compartió Multimedios en sus redes sociales tiene títulos como: "Carlos Bonavides sufre desmayo en dinámica", "Esto le pasó a Carlos Bonavides en pleno juego de toques en vivo" y "Carlos Bonavides sufre infarto", sin embargo, al volver del corte comercial revelaron que todo fue una broma. Aunque alivió a internautas y a los presentes, quien demostró su molestia fue la esposa del actor, Yodi Marcos, quien en tono molesto le reclamó.

Realmente no sé de qué se trata su programa, pero yo creo que deberían de pensar que hay gente que no conocemos su programa, obviamente me espanté", expresó molesta durante el programa en vivo.

Tras lo sucedido y varias críticas en redes sociales que señalaban que "se pasó de la raya" con la broma, Bonavides se pronunció y decidió aclarar la situación en entrevista para el canal de YouTube del periodista Gustavo Adolfo Infante: "Estoy perfectamente bien, todo fue una broma que se las hice a todos, los asusté para que se les quite". Ante la pregunta sobre si no cree que es muy pesada su burla, Bonavides replicó: "Pues sí, pero para que se les quite, como hacen bromas y todo, dije ahorita los asusto".

Asimismo, aclaró que la producción del programa no estaba enterada de su idea: "No (sabían), ¿te fijaste como me aventé para atrás?, ya ves que estuve en la lucha libre, me aventé para atrás, pero en serio, di toda mi actuación y todo (...) Pero causó furor, ya me hablaron de todas partes, que bueno que me hablas tú, ojalá algún día me invites a tu programa para explicarte". Finalmente, el artista minimizó el hecho de haber preocupado a la audiencia e internautas, y solo agregó que estaba a punto de partir de la ciudad de Monterrey para regresar a su casa.

Fuente: Tribuna