La vetaron y subió 15 kilos: Tras 4 años retirada, actriz de Televisa vuelve irreconocible a 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida protagonista de telenovelas, quien pasó 4 años desaparecida de la pantalla de Televisa y hasta se fue a TV Azteca, sorprendió a todos los televidentes debido a que la mañana de este viernes 2 de septiembre reapareció irreconocible en el programa Hoy. Se trata de la famosa actriz Angélica Vale, quien subió 15 kilos por problemas hormonales que tuvo luego de sus embarazos.

La hija de la primera actriz Angélica María hizo su debut en la televisora de San Ángel en 1975 cuando era una bebé con una participación en el melodrama El milagro de vivir y ya en su etapa juvenil participó en proyectos como Soñadoras, La fea más bella, Las vías del amor, El privilegio de mandar, La Parodia, entre otros. Su última novela fue Y mañana será otro día (2018), la cual resultó un fracaso y no la volvieron a contratar.

Fuente: Internet

Luego de este golpe a su impecable carrera, 'La Vale' perdió su contrato de exclusividad y empezó a dar entrevistas exclusivas a diversos programas de la empresa del Ajusco como Ventaneando. El año pasado el canal de YouTube Chacaleo sacó a la luz que presuntamente la también conductora tenía intenciones de unirse a TV Azteca pero esto nunca pasó. Por el contrario, este 2022 la actriz volvió al canal de Las Estrellas a través del reality Tu cara me suena.

Hace varias horas en la cuenta de Twitter del programa Hoy exhibieron fotos de la juventud de Angélica en donde aparece realmente irreconocible. Resulta que en el sitio web de Las Estrellas recordaron cómo lucía la también heredera de Raúl Vale (qepd) hace más de dos décadas cuando grabó la telenovela juvenil Soñadoras, en la que compartió créditos con Aracely Arámbula, Michelle Vieth y Laisha Wilkins.

Fuente: Twitter @programa_hoy

Ese proyecto producido por el gran Emilio Larrosa marcó a toda una generación pues todas las protagonistas del proyecto lucieron atuendos que fueron icónicos a finales de los 90's. Los televidentes de Televisa quedaron asombrados con el enorme cambio físico que tuvo Vale durante estos más de 20 años y es que lamentablemente ella ha sufrido por las críticas y comentarios negativos por su aumento de peso.

Elenco de 'Soñadoras'

Cuando grabó Soñadoras interpretando a 'Julieta', la mexicana apenas tenía 23 años de edad, no se había convertido en madre y tampoco estaba casada. Su subida de peso se dio luego de convertirse en madre y ella contó a Ventaneando que para perder sus 'kilos de más' no tenía que dejar de comer, sino simplemente permitir que su cuerpo se reacomodara: No podía bajar de peso dejando de comer algo que no me había comido, porque no había engordado por haberme comido algo, o mucho... fue un cambio hormonal", dijo hace años.

Angélica en 'Soñadoras'

Fuente: Tribuna y Twitter @programa_hoy