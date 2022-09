Salió del clóset: Tras dejar TV Azteca por 'Hoy', corren a galán de Televisa y se ahoga en llanto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Un famoso conductor y actor de Televisa, quien abandonó la televisora para irse a Telemundo, sale del aire y se despide entre lágrimas de los televidentes. Se trata de Lambda García, quien renunció al programa Hoy el año pasado para volver a las telenovelas luego de abandonar TV Azteca, donde estuvo durante 8 años. El presentador, quien es abiertamente gay, se había vuelto uno de los favoritos del público, sin embargo, lamentablemente tuvo que abandonar la competencia en la que estaba.

Como se recordará, el actor de melodramas del Ajusco como Cielo Rojo y Las Bravo se unió a Televisa hace un par de años y se integró al programa Hoy como conductor, sin embargo, en 2021 renunció para volver a la actuación al unirse al elenco de Amor dividido, papel para el que perdió 10 kilos y en donde compartió créditos con Eva Cedeño, Gabriel Soto, Eugenia Cauduro y Gaby Rivero.

Lambda, cuya vida amorosa ha acaparado titulares pues no solo salió del clóset hace tiempo sin tapujos, sino que también ha andado con famosos como Luja Duhart y Polo Morín, actualmente tiene un romance con Diego Oseguera. Aunque tenía una carrera estable en Televisa, renunció y este año firmó con Telemundo para participar en el reality show de cocina Top Chef VIP con otros famosos como Rodrigo Vidal, Horacio Pancheri, Marlene Favela, Mauricio Islas, entre otros.

Lamentablemente, Lambda fue el eliminado de Top Chef VIP este jueves, lo que provocó que todos rompieran en llanto y calificaran su despido como "el más injusto". La conductora Carmen Villalobos le dedicó tiernas palabras entre lágrimas: "Como cocinero, no soy experta pero creo que los chefs te han dicho absolutamente todo. Eres increíble Lambda y tienes un corazón que si la gente lo viera se enamoraría más de ti. Me duele mucho que te vayas", comentó.

Me voy y solo quiero decirles gracias por tan lindos meses juntos. Gracias por convertirnos en una familia fuera de casa, gracias por el apoyo, las lágrimas, el trabajo. Me voy muy contento y con el corazón en su mejor punto de cocción", dijo el conductor.

Ahogado en llanto, el presentador y actor agregó algunas palabras después de su eliminación, comentando: "Quiero cocinar para alegrarle la vida o el corazón a alguien y así me voy, con el corazón bien llenito, bien sazonado, un poco crudo pero feliz. Gracias a ustedes, gracias a todos", dijo para después retirarse y abandonar la competencia de Telemundo, decisión que también fue criticada por el público al igual que sus compañeros, pues no podían creer que ya no podrá concursar en el famoso reality de cocina.

