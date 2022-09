¿Se divorcia? Tras 14 años juntos, Kristal Silva impacta a TV Azteca al dar noticia sobre su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa conductora Kristal Silva durante los últimos días no ha parado de generar polémica por sus declaraciones en el programa Venga la Alegría y en las redes sociales no se ha parado de mencionar la posibilidad de que esté al borde del divorcio. Este viernes 2 de septiembre la también modelo por fin rompió el silencio y dejó en shock al público de TV Azteca al compartir una importante noticia.

Hace unos días mientras hablaban sobre el reality Survivor México, a la originaria de Tamaulipas se le escapó decir que sí se puede tener intimidad mientras estás participando en este concurso. Todo comenzó porque Viridiana Álvarez, la reciente eliminada, declaró que ella jamás tuvo un momento romántico con Yusef Farah debido a que el contexto no se los permite pues huelen más y además el lugar no es apropiado.

Inmediatamente después, Kristal señaló que Viri estaba mintiendo pues ella sabía que sí se podía tener algo más en las playas de República Dominicana y dejó atónitos a todos pues ella lleva 14 años con su marido Luis Ángel Garza. ¿Acaso le fue infiel? No, la presentadora mencionó que ella se había enterado que otros sobrevivientes se escapaban de la producción y se iban a una "cueva" para tener su momento privado.

Yo supe de varios que se subían a una cueva ¡nomás les aviso! si te escapas de la producción y te vas a un espacio privado (sí se puede)", declaró entre risas.

Los televidentes e internautas de inmediato se le fueron encima a Silva pues surgió la duda de que ella fuera una de las personas que tuvo algo más con sus compañeros de Survivor. Como se recordará, la exreina de belleza se casó con Luis Ángel durante el pasado mes de agosto de 2021 en una espectacular fiesta en Cuernavaca, Morelos, duró tres días luego de haber cancelado su boda en dos ocasiones por motivos de la pandemia.

Ante estas y otras fuertes declaraciones que ha hecho Kris, el público de la televisora del Ajusco no ha dejado de especular que su esposo se podría hartar de su comportamiento y varios no dudaron en decir que se estaban separando. Esta mañana de viernes la conductora de 30 años por fin aclaró las dudas y sostuvo que su matrimonio no está en peligro pues ella y Luis Ángel se tienen plena confianza y se conocen a la perfección.

Te voy a decir la verdad, ya me preocupé... pero no, mi esposo se casó conmigo porque me conoce, más años juntos ¡ojalá!", dijo Kristal para callar las críticas.

