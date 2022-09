Shock en Hollywood: La actriz Jane Fonda revela que padece cáncer; ya comenzó tratamiento

Ciudad de México.- La actriz Jane Fonda anunció por medio de sus redes sociales que fue diagnosticada con cáncer y que ya comenzó su tratamiento, además de que aprovechó la plataforma para reflexionar acerca de su privilegiada situación al disponer de un seguro médico que le permite acceder a excelentes profesionales de la salud, algo a lo que no todos los estadounidenses pueden aspirar por falta de recursos económicos.

Mis queridos amigos, tengo algo personal que quiero compartir. Me han diagnosticado Linfoma de Hodgkin y ya he comenzado el tratamiento de quimioterapia. Este es un cáncer muy tratable. El 80 por ciento de las personas sobreviven, así que me siento muy afortunada", manifestó.