Tras 27 años, Galilea Montijo exhibe amorío con ejecutivo de Televisa y filtran su renuncia a 'Hoy'

Ciudad de México.- La conductora del programa Hoy, Galilea Montijo, deja en shock al revelar si alguna vez tuvo un romance con un ejecutivo de Televisa, empresa en la que ha trabajado durante 27 años. Además, exhiben el motivo por el cual afirman que estaría a punto de renunciar al matutino donde lleva 15 años al aire para presuntamente mudarse a Estados Unidos y cambiarse a Univisión en medio de especulaciones de que ya terminó su contrato de exclusividad.

Luego de que el mes pasado se ausentara varias semanas de Hoy por un viaje que hizo a Turquía "de trabajo", afirman que la tapatía ya estaría casi con las maletas listas para dejar la televisora de San Ángel. Según el canal de YouTube El Borlote, la conductora ya presume que sabe inglés y por eso señalan que ya estaría lista para irse a Univisión, luego de que hace unos meses circulara la versión de que se convertiría en una de las titulares del matutino Despierta América.

Se había dicho que la conductora le ha rogado a quien se deja para que la manden a vivir a Estados Unidos, aunque otras versiones señalan que solo busca un pretexto para huir de México porque ya no soporta las críticas", reportaron.

Pese a que Gali ha negado que vaya a dejar Televisa pronto, ya se dice desde hace tiempo que su contrato habría finalizado, lo que le daría la libertad de trabajar en otra empresa fuera de México. Incluso, el canal también reportó que presuntamente, Montijo le pidió a la productora Andrea Rodríguez que la mandara a realizar entrevistas en ese idioma "para practicar". El canal señaló que con Steve Aoki Gali tuvo algunos problemas para comunicarse, por lo que señalaron que la tapatía ya estaría trabajando en mejorar su pronunciación y dominio del lenguaje.

En ocasiones pareciera que por más esfuerzos que hace por conectar con el público, no logra encontrar la manera, pues cada vez resulta más criticada y cuestionada", señaló el medio.

Por otro lado, resaltaron que esto sería una señal de que querría irse al país vecino: "esperemos que en Univisión valoren su esfuerzo y pueda participar como conductora invitada. Quizás en una de esas termina quedándose en Despierta América". Cabe mencionar que esta información no ha sido confirmada y Gali no ha dado señales claras aún que podrían confirmar su salida, por lo que hasta ahora permanece en calidad de especulaciones.

Por otro lado, en el último programa de Netas Divinas transmitido por Unicable, Galilea al fin rompió el silencio luego de años de rumores de que llegó a donde está por supuestos romances con ejecutivos y figuras de poder en el medio. La presentadora, quien tiene 11 años casada con el político Fernando Reina, fue cuestionada directamente sobre el tema: "¿Te has visto en la situación de tener un trabajo porque te hicieron una propuesta indecorosa a cambio?", a lo que respondió:

"No, fíjate que gracias a Dios no... nunca me he visto envuelta en una situación donde me digan o donde yo tenga que decidir chamba, trabajo... gracias a Dios no. Con quien yo he dicho ahí es porque yo he querido y me ha gustado, ¿quiubo? No me arrepiento nadita... nunca me he visto en una situación donde diga... 'cara de cocodrilo, cierra los ojitos'", dijo bromeando. Aunque la presentadora sorprendió a sus compañeras, quienes no creyeron en sus palabras fue el público, pues la desmintieron en comentarios.

