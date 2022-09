Tras incomodar a Meghan Markle, Mariah Carey se defendería en Internet: "¡Sí! La llamé diva"

Comparta este artículo

Los Ángeles, Estados Unidos.- El pasado martes, 30 de agosto, Meghan Markle vivió un incómodo momento con Mariah Carey, luego de que la cantante de 'All I Wnt for Christmas is you' la tachara de 'diva', en plena entrevista para el podcast de la esposa del príncipe Harry, Archetypes, motivo por el que la afamada exnovia de Luis Miguel intentó defenderse, más tarde, a través de su cuenta oficial de Twitter.

De acuerdo con palabras de la actriz de Suits, la entrevista iba bastante bien, hasta que ella misma mencionó que no podía conectar con la idea de ser una 'diva', momento en el que fue contradicha por la intérprete de 'Hero' y 'We belong together': "A veces nos das momentos de diva. No actúes como que no lo haces". Estas palabras fueron tomadas a mal por Markle, quien rápidamente comenzó a ponerse nerviosa en su asiento, mientras le preguntó a Carey: "¿Qué tipo de momentos de diva te di?".

Fotografía de Meghan Markle

Es posible que Mariah se haya percatado de la situación incómoda por el que ambas estaban pasando, motivo por el que rápidamente se retractó de lo dicho y aclaró que no estaba utilizando la palabra 'Diva' en un contexto negativo, sino que, por el contrario, lo hizo en un sentido "chic", hecho que rápidamente fue captado por Meghan, quien luego de la entrevista le aclaró a su público que, si bien se sintió un poco atacada, esa no era la intención de la cantante al hacer dicho comentario.

Ella debió haber sentido mi risa nerviosa e... intervino de inmediato para asegurarse que tenía muy claro que cuando dijo 'diva', se refería a la forma en que me visto, la postura, la ropa. Ella quiso decir 'diva' como cumplido, pero la escuché como una indirecta. Ese momento me explicó, lo dijo como 'chic', como inspirador. Mi mente estaba genuinamente dando vueltas sobre qué tontería podría haber leído o hecho para hacerla decir eso

Pero esta situación no se quedó en la grabación de podcast, ya que, parece ser que la propia exesposa de Tommy Mottola pensó mucho acerca del tema, hecho que la llevó a intentar explicar lo ocurrido, a través de su cuenta oficial de Twitter, donde especificó que, en efecto, había llamado 'diva' a la duquesa de Sussex, pero insinuó que no era su intención ofenderla. La ganadora del Grammy hizo especial hincapié en que buscaba halagar a la nuera de la Princesa Diana, esto debido a que había disfrutado mucho de su charla con Meghan.

¡Sí! ¡La llamé diva, en el sentido más fabuloso, hermoso y empoderado de la palabra!

Mariah Carey explica por qué llamó 'diva' a Meghan Markle

Fuentes: Tribuna, Twitter @MariahCarey