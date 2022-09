Tras presunto amorío con Michelle Renaud, Osvaldo Benavides confirma que ya planea su boda

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los primeros meses de este 2022, surgió un fuerte rumor de que Michelle Renaud y Osvaldo Benavides mantuvieron una relación amorosa, incluso, una fuente cercana al actor de María la del Barrio confirmó que éste habría terminado su noviazgo con Esmeralda Pimentel debido a que se había "encaprichado" con la protagonista de La Herencia; sin embargo, ninguno de los dos famosos declaró nada con respecto a las especulaciones que los rodeaban.

Conforme avanzó el tiempo, el rumor de que ambos mantuvieron un romance se fue haciendo más fuerte e incluso, TV y Novelas y Hoy se encargaron de filtrar algunas fotografías en donde se podía ver a la pareja dándose tremendos besos en una especie de día de campo. Por su parte, el mañanero de Televisa destapó unas imágenes en las que se podía ver a la actriz de La sombra del pasado y al histrión de Lo que la vida me robó, mientras escalaban Iztaccihuatl.

Sin embargo, esta serie de rumores llegó a su fin, cuando la periodista, Martha Figueroa filtró, a través del show de espectáculos, Con Permiso, de Unicable, que Osvaldo Benavides se habría visto con Ludwika Paleta, en el restaurante de un hotel, sitio en donde el famoso habría ido a desahogarse por su presunta ruptura con Renaud. Sí bien, la periodista no tuvo modo de acercarse lo suficiente para confirmar esta información, el lenguaje corporal de los actores habría revelado que se trataba de una charla sumamente seria.

Recién el pasado jueves, 1 de septiembre, el famoso sacudió a su 1 millón de seguidores en Instagram, después de publicar un video en donde se le ve correr hacía la playa, mientras confirmó lo impensable, ya que, mencionó que se encontraba organizando su ¡boda en la playa! Así es, leíste bien, el actor de Soy Tu Fan se va a casar, pero ¿con quién? ¿Acaso se reconcilió con Michelle Renaud o la elegida será Pimentel?

Lo bueno de organizar mi boda en la playa es que...", declaró el famoso antes de lanzarse hacía las olas del mar

Esta declaración produjo que varias personas se sorprendieran, ya que, luego de su presunta relación con Renaud, el intérprete de 'Nandito' no hizo alusión a tener ninguna relación. Por otro lado, Ludwika Paleta, quien es su gran amiga desde que ambos participaron en María la del Barrio, cuestionó al actor sobre sí estaba "rajando" (arrepintiendo), mientras él confirmó que "no". Hecho que agitó más a sus fans, pero la realidad es que Benavides no se va a casar con ninguna de sus exnovias o con alguna pareja nueva. Entonces, ¿por qué declaró que "planea" su boda? Tal parece que se encuentra en medio de las grabaciones de una película con una ceremonia de esta índole como eje central.

